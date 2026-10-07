Diyarbakır'da yolun karşısına geçmeye çalışan kişi araç çarpmasıyla ağır yaralandı

kaza yeri ve olayın gelişimi:

Olay, Diyarbakır'ın Sur ilçesi Silvan Bulvarı'nda meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle vatandaşın metrelerce savrulduğu belirtildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıya olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.

yaralının durumu ve soruşturma:

Spor kayıtlarına göre, sağlık ekiplerinin bildirdiği üzere yaralının durumu ağır olarak değerlendirildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı ve kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

DİYARBAKIR’DA YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN ŞAHSA ARAÇ ÇARPTI. YARALININ DURUMUNUN AĞIR OLDUĞU ÖĞRENİLDİ.