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Diyarbakır'da yolun karşısına geçmeye çalışan kişi araç çarpmasıyla ağır yaralandı

Diyarbakır Sur'da Silvan Bulvarı'nda yolun karşısına geçerken araç çarpan kişi ağır yaralanarak Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 14:33

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Diyarbakır'da yolun karşısına geçmeye çalışan kişi araç çarpmasıyla ağır yaralandı

kaza yeri ve olayın gelişimi:

Olay, Diyarbakır'ın Sur ilçesi Silvan Bulvarı'nda meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle vatandaşın metrelerce savrulduğu belirtildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıya olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.

yaralının durumu ve soruşturma:

Spor kayıtlarına göre, sağlık ekiplerinin bildirdiği üzere yaralının durumu ağır olarak değerlendirildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı ve kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

DİYARBAKIR’DA YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN ŞAHSA ARAÇ ÇARPTI. YARALININ DURUMUNUN AĞIR OLDUĞU...

DİYARBAKIR’DA YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN ŞAHSA ARAÇ ÇARPTI. YARALININ DURUMUNUN AĞIR OLDUĞU ÖĞRENİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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