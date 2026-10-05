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Ankara'daki silahlı saldırı güvenlik kayıtlarıyla çözüldü; 5 tutuklama

Ankara'da bir iş yerine gece düzenlenen ateşli saldırı, polis kameraları ve detaylı incelemeyle aydınlatıldı; 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 21:04

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Ankara'daki silahlı saldırı güvenlik kayıtlarıyla çözüldü; 5 tutuklama

Olayın tespit edilmesi:

Edinilen bilgilere göre, 1 Ekim sabahı bir iş yeri açılırken, iş yerinin camında ve önünde park halinde bulunan iki araçta kurşun izleri fark edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin yaptığı ilk incelemede, saldırıda kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda kovan bulundu.

soruşturmanın yürütülüşü:

Saldırının aydınlatılması için Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. Ekipler, olay öncesi ve sonrası kayıtlarını içeren güvenlik kamerası görüntülerini saatler boyunca tek tek inceleyip, şüpheli araçların hareketlerini ve kullandıkları güzergâhları geriye dönük olarak takip etti.

Görüntü analizleri ve saha çalışmaları birleştirilerek yürütülen soruşturmada, saldırıyı gerçekleştiren şahıslar ile olayda kullanılan araç ve silahla bağlantılı olduğu değerlendirilen diğer kişiler tespit edildi. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, olay sırasında aracı kullanan, saldırıyı gerçekleştiren, aracı olaya bağlayan ve şüphelileri sakladığı değerlendirilen kişiler belirlenerek operasyon planlandı.

operasyon ve adli süreç:

Düzenlenen operasyonla toplam 6 şüpheli yakalandı ve operasyonda saldırıda kullanıldığı değerlendirilen silah ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adli makamlara sevk edildi; bu şüphelilerden 5'i tutuklandı, 1 şüpheli hakkında ise adli işlem uygulandı.

Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntüleri, araç hareketleri ve saha çalışmasını birlikte değerlendirerek saldırının bağlantılarını ortaya koydu ve soruşturmayı sonlandırdı.

Ankara’da iş yerine gece yarısı kurşun yağdıran 6 şüpheli yakalandı

Ankara’da iş yerine gece yarısı kurşun yağdıran 6 şüpheli yakalandı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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