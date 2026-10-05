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Beşiktaş'ta Omoruyi ve Nowell öne çıktı, ev sahibi 90-81 kazandı

Beşiktaş, Türkiye Sigorta BSL 2. haftasında Turkcell'de Trabzonspor'u 90-81 mağlup etti; Omoruyi ve Jaylen Nowell 16'şar sayıyla öne çıktı.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 21:11

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Beşiktaş'ta Omoruyi ve Nowell öne çıktı, ev sahibi 90-81 kazandı

Beşiktaş'ta Omoruyi ve Nowell öne çıktı, ev sahibi 90-81 kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2. hafta maçında Beşiktaş, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde konuk ettiği Trabzonspor'u 90-81 ile mağlup etti. Maçın hakemleri Kerem Baki, Fatih Arslanoğlu ve Samet Biner olarak görev yaptı.

maçın öne çıkan anları:

Beşiktaş maça güçlü başladı ve ilk periyodu 24-17 önde tamamladı. Devreye eşitlikle gidilse de (Devre: 46-46), üçüncü çeyrekte yeniden üstünlüğü ele alan ev sahibi periyot sonunda 72-66 ile üstünlüğü korudu. Son çeyrekte kontrollü oyun ve hücumda doğru tercihler Beşiktaş'ın galibiyetini pekiştirdi.

oyuncu performansları ve kadrolar:

Beşiktaş'ta Omoruyi ve Jaylen Nowell, takımı sırtlayan isimler oldu; her ikisi de 16'şar sayıyla en yüksek skorlara ulaştı. Metecan Birsen ve Berk Uğurlu 11'er sayıyla katkı verirken, Anthony Brown 10 sayı üretti. Beşiktaş kadrosu şu şekildeydi: Omoruyi 16, Devon Dotson 6, Anthony Brown 10, Berk Uğurlu 11, Conor Morgan 6, Ante Zizic 2, Jaylen Nowell 16, Metecan Birsen 11, DeJulius 7, Furkan Korkmaz 3, Scottie Wilbekin 2, Yağız Aksu. Başantrenör: Dusan Alimpijevic.

Trabzonspor cephesinde Troy Caupain ve Canaan 14'er sayıyla takımın en skorer isimleri oldu. Marcus Keene 11 sayı ile destek verirken, Reece Manek ve Tillman 9'ar sayı üretti. Trabzonspor kadrosu şu şekilde kaydedildi: Reece Manek 9, Tillman 9, Yeboah 7, Troy Caupain 14, Rıdvan Öncel 7, Yiğit Arslan 8, Marcus Keene 11, Canaan 14, Emanuel Terry 2. Başantrenör: Burak Selçuk Ernak.

Maç, başlangıçtaki ritim avantajını koruyabilen Beşiktaş'ın savunma ve hücum dengesini etkin kullanmasıyla sona erdi. Sonuç olarak ev sahibi ekip 90-81 ile sahadan galip ayrıldı.

TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ 2. HAFTA MAÇINDA BEŞİKTAŞ, KONUK ETTİĞİ TRABZONSPOR&#039;U...

TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ 2. HAFTA MAÇINDA BEŞİKTAŞ, KONUK ETTİĞİ TRABZONSPOR'U 90-81'LİK SKORLA MAĞLUP ETTİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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