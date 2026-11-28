Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda başlatılan soruşturma kapsamında internet ve sosyal medya platformları üzerinden müstehcen içeriklerin paylaşılması ve yayılması ile ilgili iddialar araştırıldı. Soruşturma kapsamında kamuoyunda "swinger" olarak bilinen eş değiştirme yöntemiyle fuhuş ve müstehcenlik suçlarının işlendiği şüphesine odaklanıldı.

operasyonun kapsamı ve sonuçları:

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği'nin yürüttüğü çalışmanın ardından kimlikleri belirlenen şüphelilere yönelik 31 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda hakkında işlem yapılan 77 şüpheliden 73'ü yakalanarak gözaltına alındı; diğer 4 şüphelinin ise farklı suçlardan dolayı ceza infaz kurumunda bulunduğu tespit edildi.

soruşturmada yöneltilen suçlamalar ve hukuki süreç:

Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında müstehcenlik, fuhşa teşvik, fuhşa aracılık, fuhşa zorlama ve fuhuş için yer temin etme suçlamaları yönünden inceleme yapıldığı bildirildi. Ayrıca, suça konu olduğu belirlenen internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında yer alan içeriklerin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesine yönelik teknik ve hukuki işlemlerin devam ettiği kaydedildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında, aile yapısını hedef alan ve toplumsal değerlere zarar veren suç teşkil eden faaliyetlere karşı soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü vurgulandı.

31 ilde "Ailem Güvende" operasyonu: 73 gözaltı