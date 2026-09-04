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Anne duruşmada: oğlumu yüzündeki siyah noktalar için güzellik merkezine götürdüm

Kahramanmaraş'taki duruşmada anne Pınar Peyman Mersinli, oğlunu yüz ve sırtındaki siyah noktalar nedeniyle güzellik merkezine götürdüğünü ve olayın şokunda olduğunu söyledi.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 12:52

GÜNCELLEME: 04 Eylül 2026 - 13:04

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Anne duruşmada: oğlumu yüzündeki siyah noktalar için güzellik merkezine götürdüm

Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada anne savunması

Duruşmada, Türkiye'yi yasa boğan ve 9 öğrenci ile 1 öğretmenin hayatını kaybettiği okul saldırısının sanığı İsa Aras Mersinli hakkında ilk sözler ailesinden geldi. Baba Uğur Mersinli'nin ardından söz alan anne Pınar Peyman Mersinli olayın ardından yaşadıklarını, çocuklarına ilişkin endişelerini ve oğlunu güzellik merkezine götürme gerekçesini anlattı.

anne ne dedi:

Anne Mersinli, duruşmada olayın şokunu taşıdığını belirterek böyle bir olayın gerçekleşmesini asla istemeyeceğini ifade etti. Eğitimci olduğunu vurgulayan anne, silah korkusu olan biri olduğunu, silahların tehlikesini hep anlattığını söyledi. Üç çocuğunun daha olduğunu, çocuklarının akademik olarak başarılı olduklarını belirtti ve oğlunun okula sadece defter vermek için gittiğini savundu.

Psikolojik destek arayışlarına değinen anne, tanıdıkları ve komşular aracılığıyla psikolog aradıklarını, uzmanlara güvendiklerini anlattı. Psikiyatrik tedavi gerektiği yönünde öneri alındığını ancak acil bir durum belirtilmediğini, uygun psikiyatri hizmeti bulunamayınca Kahramanmaraş'ta tedavi arayışına girdiklerini söyledi. Anne ayrıca ilk kez ifade verdiğini ve yaşadığı acının tarif edilemez olduğunu belirtti. İfadelerinde, iki kızının tek başına kaldığını ve ailece büyük üzüntü duyduklarını da sözlerine ekledi.

güzellik merkezine götürme gerekçesi:

Anne Mersinli, oğlunu güzellik merkezine götürme gerekçesini detaylandırdı. Oğlunun yüzünde ve sırtında çok sayıda siyah nokta olduğunu, evde temizlemeye çalıştıklarında yüzünde yara oluştuğunu, bunun üzerine yüzünü temizletmek amacıyla profesyonel yardım almak istediklerini ifade etti. Bu anlatımla anne, güzellik merkezine götürme kararını hijyen ve görünüm endişesine bağladı.

Duruşma, anne Pınar Peyman Mersinli'nin savunmasının ardından devam ediyor.

SALDIRGAN İSA ARAS MERSİNLİ VE AİLESİ. (ARŞİV)

SALDIRGAN İSA ARAS MERSİNLİ VE AİLESİ. (ARŞİV)

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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