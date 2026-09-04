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Kocaeli'de yasak rampaya giren kamyon şarampole yuvarlandı

Kocaeli İlimtepe'de 41 TN 862 plakalı kamyon, yasak rampaya girip şarampole yuvarlandı; sürücü itfaiye ekiplerince çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 13:58

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kocaeli'de yasak rampaya giren kamyon şarampole yuvarlandı

kaza yerinde yaşananlar:

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Hacıosman Mahallesi'ndeki İlimtepe çıkış yolunda dik ve tehlikeli bir rampada kaza meydana geldi. Uyarı tabelalarına rağmen rampa giren 41 TN 862 plakalı kamyon kontrolden çıkarak bariyerleri kırdı ve şarampole yuvarlandı. Aracın daha fazla aşağıya sürüklenmesi, uçuruma yuvarlandığı noktada bulunan baraka ve ağaç tarafından engellendi.

sürücünün kurtarılması ve sağlık durumu:

Kazada araç içinde sıkışan sürücü, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildikten sonra Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

rampanın tehlikesi ve uyarıların önemi:

İlimtepe çıkış yolundaki rampada ağır tonajlı araçların girişinin yasak olduğunu belirten uyarı tabelaları bulunuyor. Kazada bariyerlerde hasar oluştuğu ve sürücünün araçtan kurtarılmasının ardından sağlık kuruluşuna sevk edildiği bildirildi; olay, tabela ve kurallara uyumun önemini bir kez daha ortaya koydu.

KOCAELİ&#039;DE YASAK TABELASINA RAĞMEN RAMPAYA GİREN GIDA YÜKLÜ KAMYON, BARİYERLERİ KIRARAK UÇURUMA...

KOCAELİ'DE YASAK TABELASINA RAĞMEN RAMPAYA GİREN GIDA YÜKLÜ KAMYON, BARİYERLERİ KIRARAK UÇURUMA YUVARLANDI. SÜRÜCÜ İTFAİYE EKİPLERİNCE SIKIŞTIĞI ARAÇTAN KURTARILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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