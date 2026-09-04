Dolar 48,2311 -0,38%
Euro 56,2929 -0,02%
Bist 13.953,30 +0,15%
Altın Gram 7.004,66 -0,50%
EUR/USD 1,1625 -0,05%
Brent Petrol 94,99 -0,55%
--°

Fransa 2026 yazını rekor sıcaklıklar, yangınlar ve binlerce kayıpla geçirdi

Fransa 2026 yazında 1900'den beri en sıcak yazını yaşadı; 53 gün süren sıcak hava dalgaları, geniş orman yangınları ve Temmuz sonu itibarıyla 7 binden fazla ölüm bildirildi.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 13:59

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Fransa 2026 yazını rekor sıcaklıklar, yangınlar ve binlerce kayıpla geçirdi

2026 yazı: rekorlar, yangınlar ve kamu sağlığı endişesi

Fransa 2026 yazı, ölçümlerin başladığı 1900 yılından bu yana kaydedilen en sıcak yaz mevsimi olarak kayda geçti. Çevre Bakanı Monique Barbut, Haziran-Ağustos dönemini kapsayan raporun sunumunda ülkenin aşırı sıcaklar, kuraklık ve büyük orman yangınlarıyla sarsıldığını vurguladı.

Bakanın uyarısı ve yangın verileri:

Barbut, '1900’den beri ölçümlerin başladığı tarihten bu yana kaydedilen en sıcak yazı geride bıraktık' diyerek yazın tarihsel önemine dikkat çekti. Bakan ayrıca, 'Ağustos ayının sonuna kadar orman yangınları, son 20 yılın ortalamasına göre 6 kat daha fazla alanı yakıp kül etti' uyarısında bulundu ve bu yazın nasıl hatırlanacağına dair bir sorgulama yaptı.

Meteorolojik veriler ve sıcak hava dalgaları:

Fransa Meteoroloji Servisi, ülkenin yaz boyunca toplam 53 gün sıcak hava dalgası şartları yaşadığını; bunun 'tamamen eşi, benzeri görülmemiş bir sayı' olduğunu bildirdi. Haziran sonlarında yeni yoğunluk rekoru kıran sıcak hava dalgaları ve Temmuz sonundan Ağustos başına uzanan 23 günlük dönemle 1983 rekoru da geride bırakıldı.

Avrupa'yı etkileyen yaygın ısınma dalgası sonrası Fransa, Belçika ve İngiltere ile birlikte tarihinin en sıcak yazını yaşayan ülkeler arasına katıldı; bu koşullar büyük orman yangınları ve geniş alan kaybına yol açtı.

Sıcakların sağlık etkileri:

Sağlık Bakanı Stephanie Rist, yaz boyunca vuran kavurucu sıcak hava dalgaları sırasında Temmuz ayı sonu itibarıyla 7 binden fazla ölüm kaydedildiğini açıkladı. Rist, nihai verilerin önümüzdeki haftalarda açıklanacağını belirtti ve resmi istatistiklerin netleşmesinin beklendiğini vurguladı.

Fransa&#039;da 2026 yazı, ölçümlerin başladığı 1900 yılından bu yana ülke tarihinde kaydedilen &quot;en...

Fransa'da 2026 yazı, ölçümlerin başladığı 1900 yılından bu yana ülke tarihinde kaydedilen "en sıcak yaz mevsimi" olarak kayıtlara geçti.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tekirdağ'da mavi bayraklı plajlarda engelsiz erişim sağlanıyor
images

Karabük'te okullar yeni döneme hijyen ve ferahlıkla hazırlanıyor
images

Çavuşoğlu Gümüşler’de 108 milyon TL’lik köprülü kavşak çalışmasını sahada incele...
images

Boğaziçi'nde mekanik ekipmansız sıfır karbonlu doğal arıtma tesisi hizmete girdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Atakum'da çarpışma: iki çocuğun da arasında olduğu üç kişi yaralandı

Elazığspor, Alp Arda Abay'ı bir yıllığına kadrosuna kattı

Hasat operatörleri uyarıldı: biçerdöver denetimleri Hayrabolu'da yoğunlaştı

MSB fotoğraflarıyla operasyonu belgeledi: Girne açıklarında kayıp 16 kişi için arama sürüyor

TREND HABERLER

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı