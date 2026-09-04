Fransa 2026 yazını rekor sıcaklıklar, yangınlar ve binlerce kayıpla geçirdi

2026 yazı: rekorlar, yangınlar ve kamu sağlığı endişesi

Fransa 2026 yazı, ölçümlerin başladığı 1900 yılından bu yana kaydedilen en sıcak yaz mevsimi olarak kayda geçti. Çevre Bakanı Monique Barbut, Haziran-Ağustos dönemini kapsayan raporun sunumunda ülkenin aşırı sıcaklar, kuraklık ve büyük orman yangınlarıyla sarsıldığını vurguladı.

Bakanın uyarısı ve yangın verileri:

Barbut, '1900’den beri ölçümlerin başladığı tarihten bu yana kaydedilen en sıcak yazı geride bıraktık' diyerek yazın tarihsel önemine dikkat çekti. Bakan ayrıca, 'Ağustos ayının sonuna kadar orman yangınları, son 20 yılın ortalamasına göre 6 kat daha fazla alanı yakıp kül etti' uyarısında bulundu ve bu yazın nasıl hatırlanacağına dair bir sorgulama yaptı.

Meteorolojik veriler ve sıcak hava dalgaları:

Fransa Meteoroloji Servisi, ülkenin yaz boyunca toplam 53 gün sıcak hava dalgası şartları yaşadığını; bunun 'tamamen eşi, benzeri görülmemiş bir sayı' olduğunu bildirdi. Haziran sonlarında yeni yoğunluk rekoru kıran sıcak hava dalgaları ve Temmuz sonundan Ağustos başına uzanan 23 günlük dönemle 1983 rekoru da geride bırakıldı.

Avrupa'yı etkileyen yaygın ısınma dalgası sonrası Fransa, Belçika ve İngiltere ile birlikte tarihinin en sıcak yazını yaşayan ülkeler arasına katıldı; bu koşullar büyük orman yangınları ve geniş alan kaybına yol açtı.

Sıcakların sağlık etkileri:

Sağlık Bakanı Stephanie Rist, yaz boyunca vuran kavurucu sıcak hava dalgaları sırasında Temmuz ayı sonu itibarıyla 7 binden fazla ölüm kaydedildiğini açıkladı. Rist, nihai verilerin önümüzdeki haftalarda açıklanacağını belirtti ve resmi istatistiklerin netleşmesinin beklendiğini vurguladı.

Fransa'da 2026 yazı, ölçümlerin başladığı 1900 yılından bu yana ülke tarihinde kaydedilen "en sıcak yaz mevsimi" olarak kayıtlara geçti.