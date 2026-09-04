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İmran Deniz Göktaş'a iddianame: cumhurbaşkanına hakaret suçlaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 24 Haziran 2026'da YouTube'da yayımlanan 'Ölü Deniz' gösterisindeki ifadeler nedeniyle İmran Deniz Göktaş hakkında iddianame düzenledi.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 13:58

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EDİTÖR: Burcu Kaya

İmran Deniz Göktaş'a iddianame: cumhurbaşkanına hakaret suçlaması

İddianame hazırlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya platformu YouTube'da 24 Haziran 2026'da yayınlanan 'Ölü Deniz' isimli gösteride sarf ettiği söz ve ifadeler nedeniyle İmran Deniz Göktaş hakkında iddianame düzenlendi.

Suçlamaların kapsamı:

Savcılığın değerlendirmesinde Göktaş'ın Cumhurbaşkanına Hakaret, Haklı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama ile Suçu ve suçluyu övme suçlarını işlediği öne sürüldü. İddianamede bu suçlamalar temel alınarak kamu davası açılması talep edildi.

Talep edilen ceza ve yargılama süreci:

Göktaş hakkında iddianamede, 2 yıl 2 aydan 9 yıl 8 aya kadar hapis cezası istendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca tüm yönleriyle yapılan araştırma ve çalışma sonucunda hazırlanan iddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde değerlendirme aşamasında bulunuyor.

Savcılıktan edinilen bilgilere göre soruşturma, gösteride kullanılan söz ve ifadeler üzerinden yürütüldü ve iddianame bu değerlendirme temelinde hazırlandı.

İmran Deniz Göktaş hakkında Cumhurbaşkanına hakaret suçundan iddianame düzenlendi

İmran Deniz Göktaş hakkında Cumhurbaşkanına hakaret suçundan iddianame düzenlendi

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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