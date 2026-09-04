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İddianameyle dava başladı Midyat'ta Bedriye Naz dosyası

Midyat'ta 11 Ağustos'ta pencereden düşerek ölen Bedriye Naz olayında eşi Levent Naz hakkında 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan iddianame hazırlandı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 13:59

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EDİTÖR: Hakan Arslan

İddianameyle dava başladı Midyat'ta Bedriye Naz dosyası

İddianame hazırlandı ve sanık yargılanacak:

Mardin’in Midyat ilçesi Bağlar Mahallesi’nde 11 Ağustos’ta 5’inci kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Bedriye Naz vakasına ilişkin soruşturma tamamlandı, savcılık tarafından iddianame düzenlendi. Dosyada, eşi Levent Naz hakkında 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan kamu davası açıldı ve sanık yargılama sürecine sevk edilecek.

Olay sonrası yapılan müdahalede hayatını kaybettiği belirlenen Naz’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak Midyat ilçesi Acırlı Mahallesi aile mezarlığına defnedildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Levent Naz, emniyetteki işlemlerinin ardından Midyat Adliyesi’ne sevk edilip tutuklandı.

iddianamede öne çıkan deliller:

İddianamede olay öncesi ve sonrasına ilişkin çok sayıda delil yer alıyor. Dosyada güvenlik kamerası görüntüleri ile tanık beyanları bulunuyor; ayrıca sanığın olaydan önce bir bıçak aldığına ilişkin görüntüler de deliller arasında gösterildi. Alt ve yan komşuların ifadeleri, sanığın olayın ardından kaçarken bindiği araçla ilgili tespitler ve söz konusu kamera kayıtları savcılığın değerlendirmesinde önemli rol oynadı.

Soruşturmayı yürüten makamın delilleri tek tek topladığı ve iddianamenin bu beyanlar doğrultusunda düzenlendiği belirtiliyor. Sanık hakkında hazırlanan iddianame ile dosya ceza mahkemesine gönderilecek ve yargılama sürecinde diğer deliller tekrar değerlendirilecek.

mağdurun ailesinin talepleri ve avukatın açıklamaları:

Maktulün aile avukatı Gurbet Bilbay, iddianamenin hazırlanmasının ardından yaptığı açıklamada dosyanın başından beri takipçisi olduklarını söyledi. Bilbay, olayın "planlı bir cinayet" olduğunu öne sürerek sanık hakkında haksız tahrik indirimi uygulanmamasını talep etti. Avukat, maktulün evlilik süresince kısıtlı bir yaşam sürdüğünü; son bir buçuk yıldır boşanmak istediğini, bir yıl önce ailesinin yanına gitmesine rağmen boşanmasına izin verilmediğini belirtti.

Bilbay, savcılığın dosyayı titiz ve tarafsız şekilde hazırladığını, tanıkların tek tek dinlendiğini ve özellikle komşuların ifadeleri ile kaçma esnasındaki araç tespitinin iddianame açısından önemli olduğunu vurguladı. Ayrıca, sanığın bıçak alırkenki görüntülerinin de dosyada yer aldığını kaydetti ve dosyanın takipçisi olacaklarını ifade etti.

İlerleyen aşamalarda iddianamedeki delillerin mahkemede detaylı şekilde tartışılacağı ve yargılama sürecinin devam edeceği bildirildi. Kamuoyuna ilişkin diğer ayrıntılar ise süreç ilerledikçe paylaşılacak.

MAKTUL BEDRİYE NAZ’IN AİLESİNİN AVUKATI GURBET BİLBAY

MAKTUL BEDRİYE NAZ’IN AİLESİNİN AVUKATI GURBET BİLBAY

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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