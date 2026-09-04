Okul saldırısı davasında anne: silahların tehlikesini hep söylerdim

duruşmada gelişmeler:

Kahramanmaraş’taki okul saldırısıyla ilgili dava, Kahramanmaraş 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam ediyor. Saldırıda 9 öğrenci ve 1 öğretmen yaşamını yitirmişti. Duruşmada sanıklar arasında yer alan baba Uğur Mersinli ve anne Pınar Peyman Mersinli SEGBİS aracılığıyla katıldı; hayatını kaybedenlerin yakınları ve avukatları salonda hazır bulundu.

anne savunması:

Anne Pınar Peyman Mersinli, savunmasına duygusal bir giriş yaparak başladı. Mersinli, "Belki caninin annesi olarak gördüğünüz için ne diyeceğimi bilemiyorum. Böyle bir üzücü olayın gerçekleşmesini asla istemezdim" dedi ve olayın şokunda olduğunu belirtti.

Mersinli sözlerine, "Ben silah korkusu olan bir insanım. Silahların nerede olduğunu biliyorum ama kaç tane var onunla ilgili bir şey bilmiyorum. Silahların tehlikeli olduğunu hep söylerdim" ifadeleriyle devam etti. Oğlunun okula yalnızca defter vermek için gittiğini söyledi ve üç çocuğunun daha olduğunu, onların akademik olarak başarılı olduğunu vurguladı.

Anne, eşinin oğlunu poligona götürmesine ilişkin olarak da şunları ifade etti: "Ben silahları hiç sevmezdim. Onu poligona götürdüğünde ben de kızdım ama eşim oğlumun silahlara merakı olduğunu, kendisine ve başkasına zarar vermesin diye poligona götürdüğünü söyledi. Ben bilsem zaten izin vermezdim." Ayrıca evde silahla oynadığını ya da fotoğraf çekildiğini görmediğini belirtti.

Mersinli, olay günü oğlunun evden çıkışını "anlık" gördüğünü; yemek telaşı içinde olduğunu ve çantanın içinde silah olabileceğini düşünemeyeceğini anlattı. Oğlunu yüzündeki siyah noktalar nedeniyle güzellik merkezine götürdüğünü ve psikiyatrik destek arayışında olduklarını söyledi.

Hizmet alınan özel klinikte elden para alınıp makbuz verilmediğini, bu nedenle girişlerin kayıt altına alınıp alınmadığını iyi niyetli şekilde sorduğunu belirtti. Oğluna konulan "majör depresyon" tanısıyla ilgili de hassas davrandığını ve psikolog aradıklarını aktardı.

Whatsapp profil fotoğrafına ilişkin soruya Mersinli, profilin önceki fotoğrafların da anime karakteri olduğunu, ABD’deki saldırgan Elliot Rodger fotoğrafını ise anime sanarak sormadığını söyledi: "O profil fotoğrafını sormadım. Anime karakteri sandım."

dava süreci ve iddianame talepleri:

Saldırgan İsa Aras Mersinli yönünden yürütülen soruşturma sonrası baba Uğur Mersinli hakkında "Olası kastla adam öldürme" suçundan 10 kez müebbet ve "Olası kastla yaralama" suçundan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. Anne Peyman Pınar Mersinli ise "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22,5 yıla kadar hapis talebiyle yargılanıyor.

Duruşmada ayrıca TBMM Okul Araştırma Komisyonu Sözcüsü ve AK Parti İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, komisyon üyesi AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu ile Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Emir Hasan Arslantaş de hazır bulundu.

Savunmanın tamamlanmasının ardından mahkeme oturuma ara verdi.

SALDIRGANIN AİLE FOTOĞRAFI. (ARŞİV)