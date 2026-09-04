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UMKE tatbikatı ekiplerin koordinasyonunu gerçeğe yakın koşullarda test etti

Yozgat'taki UMKE kampında Kırıkkale, Kırşehir ve Yozgat ekipleri 62 personelle baraj patlaması senaryosunda triaj, kurtarma ve hasta naklini uyguladı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 13:59

GÜNCELLEME: 04 Eylül 2026 - 14:05

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EDİTÖR: Serkan Varol

UMKE tatbikatı ekiplerin koordinasyonunu gerçeğe yakın koşullarda test etti

UMKE eğitimi ve kampın amacı:

Yozgat'ta bölgedeki afet ve acil durumlara müdahale kapasitesini artırmak amacıyla düzenlenen UMKE Eğitim ve Tatbikat Kampı, uzun aradan sonra 28. Bölge illerini yeniden bir araya getirdi. İlde en son 2015 yılında gerçekleştirilen tatbikat kampının devamı niteliğindeki etkinlik, ekiplerin sahadaki hız ve koordinasyonunu güçlendirmeyi hedefledi.

Tatbikat sahnesi ve uygulamalar:

Kirazlı Göleti Mesire Alanı'nda kurulan senaryoda barajın patlaması sonucu oluşan sel sonrası müdahale çalışmaları yürütüldü. Kırıkkale, Kırşehir ve Yozgat UMKE ekiplerinden toplam 62 personel katıldı; katılımcılara teorik dersler verilip pratik uygulamalar gerçekleştirildi. Senaryoda triaj, ilk müdahale, yaralıların acil müdahale alanına taşınması ve hastaneye nakil süreçleri adım adım uygulandı. Yaralıları canlandıran kişilerin ve yakınlarının tepkileri tatbikatın gerçeğe yakınlığını artırdı.

Yetkililerin değerlendirmesi:

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan tatbikatla ilgili olarak, "Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat UMKE ekiplerimiz Yozgat Kirazlı Göleti üzerinde bir baraj patlama senaryosu ile birlikte yaralı kurtarma tatbikatı gerçekleştirdiler. Gerçekten aslına uygun yaralı olarak yer alan arkadaşlarımız hem de kurtarmada yer alan arkadaşlarımız hakikaten iyi organize olmuş bir tatbikatı icra ettiler. Kaza anlarında veyahut olağanüstü afetlerde UMKE Teşkilatımız Sağlık Bakanlığı’mızın gözbebeği. Bu vesileyle hepsine ayrı ayrı kolaylıklar dilerken ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.

Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Akif Karaarslan ise, "Kırşehir, Kırıkkale ve Yozgat ekiplerimizden toplam 62 UMKE ekibimizin katılımıyla bir tatbikat gerçekleştirdik. Burada senaryo gereği baraj patlaması sonrasında sel sularına kapılan vatandaşlarımızdan yaralananların ilk anda triajlarının yapılması sonra acil müdahale alanına taşınması ve sonrasında da hastaneye nakillerinin gerçekleştirilmesi yer alıyor" ifadelerini kullandı.

YOZGAT’TA BÖLGEDEKİ AFET VE ACİL DURUMLARA MÜDAHALE KAPASİTESİNİ ARTIRMAK AMACIYLA UMKE EĞİTİM VE...

YOZGAT’TA BÖLGEDEKİ AFET VE ACİL DURUMLARA MÜDAHALE KAPASİTESİNİ ARTIRMAK AMACIYLA UMKE EĞİTİM VE TATBİKAT KAMPI DÜZENLENDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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