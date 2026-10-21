Antakya'da alevlere teslim olan mobilya fabrikası itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Antakya'da alevlere teslim olan Akabe Mobilya fabrikası kontrol altına alındı

Hatay'ın Antakya ilçesinde yer alan Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi (MOBSAN) içindeki Akabe Mobilya adlı iş yerinde yangın çıktı. Kısa sürede yükselen alevleri fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirirken, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti.

Müdahale ve havadan görüntüler:

Olay yerine ulaşan Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına hem karadan hem de havadan müdahale edilmesini koordine etti. Söndürme çalışmalarının bir bölümü havadan görüntülenirken, ekiplerin hızlı ve eşgüdümlü çalışması sayesinde alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Görüntüler, müdahalenin yoğunluğunu ve yangınla mücadelede sağlanan koordinasyonu gözler önüne serdi.

Soğutma ve güvenlik çalışmaları:

Yangının kontrol altına alınmasının ardından, fabrikanın bulunduğu alanda soğutma çalışmaları devam ediyor. Ekipler olası yeniden alevlenmelere karşı bölgede güvenlik önlemleri alırken, yetkililer olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi. Şu ana kadar yangına ilişkin yaralanma veya can kaybına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

HATAY’DA MOBİLYA FABRİKASINDA ÇIKAN YANGINDA ALEVLER İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA ALINDI. YANGIN YAŞANAN FABRİKADAKİ MÜDAHALELER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.