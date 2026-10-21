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Sivas'ta renkli koç katımı: sürüye boyalı koçlar dahil edildi

Sivas'ta TİGEM işletmesinde geleneksel koç katımı yapıldı; sprey boyalarla süslenen koçlar sürüye katıldı, drone ile renkli görüntüler alındı.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 10:29

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EDİTÖR: Aslı Han

Sivas'ta renkli koç katımı: sürüye boyalı koçlar dahil edildi

geleneksel koç katımı töreni göze çarptı:

Sivas Ulaş'taki Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) işletmesinde, ekim ayı ortasında gerçekleştirilen geleneksel koç katımı bu yıl da yapıldı. Kışa hazırlık kapsamında meradan inen sürüyle buluşturulmadan önce koçlar sprey boyalarla renklendirildi; dualarla sürüye katılan hayvanların renkli görüntüleri dron ile havadan kaydedildi. Organizasyon, asırlık uygulamaların korunarak sürdürülmesi ve sürünün takibi açısından önem taşıyor.

hazırlık süreci ve kullanılan ırk:

İşletmede yapılan uygulama, hem geleneksel ritüelleri yaşatıyor hem de hayvanların ayrımını kolaylaştırıyor. Sürüde bulunan koyunlar, soğuğa dayanıklı Kangal Akkaraman ırkı olarak belirtildi. Koçların boyanması ve törenle sürüye katılması, bakım ve çiftleştirme döneminin başlangıcına işaret ediyor; böylece mart ayındaki doğum dönemine hazırlık tamamlanmış oluyor.

hedeflenen doğum sayıları ve işletme verileri:

Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğü Hayvancılık Şefi İbrahim Vefa Durdu yaptığı açıklamada işletmenin 8 bin analık kapasitesine sahip olduğunu, toplam hayvan varlığının ise yaklaşık 14 bin civarında olduğunu söyledi. Şef Durdu, "Bu sene 8 bin anadan 9 bin 600 kuzu doğumu hedeflenmekte" dedi. Ayrıca, planlamaya göre 2027 yılının mart ayında yaklaşık 9 bin 900 kuzunun doğması bekleniyor.

Koç katımı töreni hem üretim hedeflerini somutlaştırıyor hem de sürü yönetimi açısından sürdürülebilir uygulamaların sürdürülmesine katkı sağlıyor. Bu yılki renkli görüntüler, hem yerel kültürün hem de modern tarım işletmeciliğinin iç içe geçtiği anlar sundu.

Koçlar boyandı, sürüye katıldı

Koçlar boyandı, sürüye katıldı

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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