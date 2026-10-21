Tepebaşı'nda çarpışma: otomobilin önü parçalandı, kaza maddi hasarla sonlandı

Kaza hakkında

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bu sabah saatlerinde meydana gelen kazada, iki araç çarpıştı ve olay maddi hasarla atlatıldı. Kazanın gerçekleştiği bölge ve araçların renkleri ile hasarın boyutu yetkililer tarafından aktarıldı.

kaza anı ve araçtaki hasar:

Edinilen bilgiye göre, kaza Tepebaşı ilçesi Batıkent Mahallesi Nene Hatun Sokak üzerinde gerçekleşti. Olayda gri renkli hafif ticari araç ile bir otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışma sonucu kırmızı renkli otomobilin ön tarafı parçalandı ve her iki araçta da büyük çapta maddi hasar oluştu.

müdahale ve soruşturma:

Kaza ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi ve olay yerinde inceleme başlatıldı. Şu ana kadar alınan bilgilere göre kaza maddi hasarla atlatıldı; yetkililer, kazanın nedenini tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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