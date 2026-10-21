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Tepebaşı'nda çarpışma: otomobilin önü parçalandı, kaza maddi hasarla sonlandı

Tepebaşı'nda meydana gelen kazada, gri ticari araç ile otomobil çarpıştı; kırmızı otomobilin ön kısmı parçalanırken olay maddi hasarla sonuçlandı.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 10:26

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Tepebaşı'nda çarpışma: otomobilin önü parçalandı, kaza maddi hasarla sonlandı

Kaza hakkında

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bu sabah saatlerinde meydana gelen kazada, iki araç çarpıştı ve olay maddi hasarla atlatıldı. Kazanın gerçekleştiği bölge ve araçların renkleri ile hasarın boyutu yetkililer tarafından aktarıldı.

kaza anı ve araçtaki hasar:

Edinilen bilgiye göre, kaza Tepebaşı ilçesi Batıkent Mahallesi Nene Hatun Sokak üzerinde gerçekleşti. Olayda gri renkli hafif ticari araç ile bir otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışma sonucu kırmızı renkli otomobilin ön tarafı parçalandı ve her iki araçta da büyük çapta maddi hasar oluştu.

müdahale ve soruşturma:

Kaza ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi ve olay yerinde inceleme başlatıldı. Şu ana kadar alınan bilgilere göre kaza maddi hasarla atlatıldı; yetkililer, kazanın nedenini tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

ESKİŞEHİR&#039;DE HAFİF TİCARİ ARAÇLA ÇARPIŞAN OTOMOBİLİN ÖN TARAFININ PARÇALANDIĞI TRAFİK KAZASI MADDİ...

ESKİŞEHİR'DE HAFİF TİCARİ ARAÇLA ÇARPIŞAN OTOMOBİLİN ÖN TARAFININ PARÇALANDIĞI TRAFİK KAZASI MADDİ HASARLA ATLATILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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