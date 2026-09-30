Dolar 49,0126 +0,02%
Euro 55,6734 +0,16%
Bist 12.231,04 -0,48%
Altın Gram 6.667,01 +1,22%
EUR/USD 1,1356 +0,08%
Brent Petrol 96,61 +0,47%
--°

Antakya'da yağış sonrası mahallelerde mazgal ve bakım seferberliği

Antakya Belediyesi ekipleri, şiddetli yağışın ardından Bağrıyanık, Ekinci, Esentepe, Akasya ve Adliye çevresinde mazgal temizliği çalışmaları yürütüyor.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 09:31

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Antakya'da yağış sonrası mahallelerde mazgal ve bakım seferberliği

Antakya'da temizlik çalışmaları sahada

Antakya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentte etkili olan şiddetli yağışların ardından şehir genelinde temizlik ve bakım çalışmalarını sürdürüyor. Yağış sonrası çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, hem rutin temizlik görevlerine devam ediyor hem de yağıştan etkilenen noktalarda özel müdahaleler gerçekleştiriyor.

Çalışma noktaları:

Belediye tarafından yapılan açıklamaya göre ekipler, Bağrıyanık, Ekinci, Esentepe ve Akasya mahalleleri ile Adliye çevresinde temizlik ve bakım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belirlenen noktalarda gerçekleştirilen temizlik çalışmalarıyla yağışın ardından oluşan olumsuzlukların giderilmesine yönelik faaliyetler yürütülüyor.

Ekiplerin çalışma yaklaşımı:

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, olumsuz hava şartlarına rağmen kent genelindeki çalışmalara devam ettiği belirtildi. Ekiplerin, yağış sonrası ihtiyaç duyulan bölgelerde temizlik ve bakım çalışmalarını sürdürmeye devam edeceği bildirildi.

ANTAKYA BELEDİYESİ EKİPLERİ, ŞİDDETLİ YAĞIŞ SONRASI KENT GENELİNDE TEMİZLİK VE MAZGAL BAKIM...

ANTAKYA BELEDİYESİ EKİPLERİ, ŞİDDETLİ YAĞIŞ SONRASI KENT GENELİNDE TEMİZLİK VE MAZGAL BAKIM ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Hedefi önden yakalayan çelik üretimi: Çolakoğlu Metalurji 2026 dekarbonizasyon h...
images

Tarsus'ta kanyon yürüyüşü: Kurtçukuru'nda 8 kilometrelik keşif
images

Atatürk Üniversitesi yeşil kampüs vizyonuyla dünya sıralamasında yükseldi
images

Yapay zeka destekli düzenleme Güleryüz kavşağında trafiği rahatlattı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Mobilyada dijital erişimi artıran ortak kullanım tesisi Kahramanmaraş'ta

Yeni nesil ağlara yönelik eş zamanlı baskında beş şüpheli yakalandı

OMÜ'nün sportif sıçraması: üç sezonda madalya sayısı 10'dan 38'e çıktı

Malatya odası için sorumluluk çağrısı: gücü kişisel çıkarlar için kullanmayalım

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi