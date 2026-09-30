Antakya'da yağış sonrası mahallelerde mazgal ve bakım seferberliği

Antakya'da temizlik çalışmaları sahada

Antakya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentte etkili olan şiddetli yağışların ardından şehir genelinde temizlik ve bakım çalışmalarını sürdürüyor. Yağış sonrası çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, hem rutin temizlik görevlerine devam ediyor hem de yağıştan etkilenen noktalarda özel müdahaleler gerçekleştiriyor.

Çalışma noktaları:

Belediye tarafından yapılan açıklamaya göre ekipler, Bağrıyanık, Ekinci, Esentepe ve Akasya mahalleleri ile Adliye çevresinde temizlik ve bakım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belirlenen noktalarda gerçekleştirilen temizlik çalışmalarıyla yağışın ardından oluşan olumsuzlukların giderilmesine yönelik faaliyetler yürütülüyor.

Ekiplerin çalışma yaklaşımı:

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, olumsuz hava şartlarına rağmen kent genelindeki çalışmalara devam ettiği belirtildi. Ekiplerin, yağış sonrası ihtiyaç duyulan bölgelerde temizlik ve bakım çalışmalarını sürdürmeye devam edeceği bildirildi.

ANTAKYA BELEDİYESİ EKİPLERİ, ŞİDDETLİ YAĞIŞ SONRASI KENT GENELİNDE TEMİZLİK VE MAZGAL BAKIM ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.