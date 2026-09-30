Armut ağacına tırmanan ayılar fotokapanda görüntülendi

fotokapan kayıtları:

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ve Azdavay Orman İşletme Müdürlüğü tarafından ormanlık alanlara yerleştirilen fotokapanlar bölgedeki yaban hayatını kayıt altına alıyor. Bu kameralar, armut ağaçlarına tırmanan ve meyveleri toplayarak karınlarını doyuran iki ayının görüntülerini kaydetti.

ayrı ayrıntılar:

Görüntülerde iki ayı, önce ağaç dallarına çıkarak armutları topluyor, sonra yere dökülen meyveleri yiyerek besleniyor. Kaydedilen anlar, vahşi yaşamın besin bulma davranışlarına dair doğrudan bir gözlem sağlıyor.

koruma ve önlem çalışmaları:

Fotokapanlar, kaçakçılığın önlenmesi ve ormanların korunması amacıyla yerleştirildi. Bu cihazlar yalnızca suç faaliyetlerini izlemekle kalmıyor, aynı zamanda bölgedeki hayvan türlerinin doğal yaşamlarını belgeleyerek koruma çalışmalarına veri sağlıyor.

KASTAMONU’NUN AZDAVAY İLÇESİNDE İKİ AYI, ARMUT AĞACINA ÇIKARAK KARINLARINI DOYURDU. AYILARIN ARMUT AĞACINA ÇIKTIĞI ANLAR İSE ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE BÖLGEYE KURULAN FOTOKAPANA YANSIDI.