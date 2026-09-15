Antalya ticaretinde Kodak'tan Fujifilm'e dönüşüm vurgusu yapan Hatice Öz

ATSO'da değişim vurgusu:

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) başkan adayı Hatice Öz, Antalyalı İş Kadınları tarafından düzenlenen toplantıda iş dünyasının kadın temsilcileriyle buluştu. Seçim sürecine dair mesajlar veren Öz, ATSO'nun geleceğine ilişkin projelerini aktarırken oda yapısının ve kent ekonomisinin hızla değişen dünya koşullarına göre yeniden kurgulanması gerektiğini savundu.

Toplantıda öne çıkan tema, değişime ayak uydurabilen kurumlarla direnç gösterenlerin farklı kaderler yaşadığı idi. Öz, konuşmasında özellikle fotoğraf sektöründen iki örnekle bu farkı somutlaştırdı.

Kodak ve Fujifilm'den çıkarılan dersler:

Öz, bir zamanların lideri Kodak'ı anımsatarak şirketin dijitalleşme sürecinde geleneksel film işine sıkı sıkıya tutunmasının ağır sonuçlar doğurduğunu belirtti. Buna karşılık Fujifilm'in sahip olduğu kimya ve optik bilgi birikimini biyoteknoloji, sağlık çözümleri ve yüksek teknoloji alanlarına yönelterek dönüşümü fırsata çevirdiğini aktardı.

Bu iki markanın izlediği yollar üzerinden yaptığı değerlendirmede Öz, Antalya iş dünyasının 'Kodak konforuna' teslim olmayacağını, ATSO vizyonunun üyelerine 'Fujifilm çevikliğini' kazandırmak olduğunu söyledi. Öz, mevcut ekonomik gücün gelecekte başarıyı garanti etmediğine dikkat çekti.

Yeni ATSO modeli ve öncelikler:

Hatice Öz, ATSO'nun geleneksel oda anlayışından ayrılması gerektiğini, artık sadece evrak onayan ve aidat toplayan bir yapının yeterli olamayacağını ifade etti. Buna göre ATSO'nun hedefi; üyesine yol gösteren, dijital dönüşüme önderlik eden, ihracatta ön açan ve kent ekonomisinin önümüzdeki 10 yılını planlayan şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir bir akıl merkezi olmak olmalıdır.

Öz, seçim sonrası dönemde uygulanacak projelerin hazır olduğunu belirterek göreve gelmeleri halinde ilk 100 günden itibaren yapay zekâ ve dijitalleşme ağırlıklı çalışmaların başlayacağını açıkladı. Bu çalışmalar arasında yapay zekâ uygulamaları, dijital pazarlama, e-ticaret ve dijital hukuk çözümlerinin üyelerin iş süreçlerine entegrasyonu yer alıyor.

Dış ticaret ve ihracatta yeni pazarlara erişimi kolaylaştıracak dijital asistanlık hizmetleri ve bölgesel temsil ağlarının kurulması planlanıyor. Ayrıca nitelikli iş gücü sorununa yönelik eğitim, sertifikasyon programları ve dijital istihdam sistemleri devreye alınacak.

Öz, sözlerini seçimleri yalnızca bir başkanlık yarışından öte görmeye çağırarak şöyle dedi: 'Bu seçim; değişen dünyaya hazırlanan yeni nesil bir kurum olma seçimidir.' Yapay zekâ, yeşil dönüşüm ve yeni ticaret modellerinin dünyayı yeniden şekillendirdiğini belirten Öz, ATSO'nun bu değişime öncülük etmesi gerektiğini vurguladı.

Toplantının sonunda Hatice Öz, Antalya iş dünyasının ve ATSO üyelerinin geleceğe hazırlanması gerektiğini yineleyerek konuşmasını 'Değişime inananlar için, yeniliğin öncüleri için, Antalya’ya inananlar için; Antalya’nın hakkı güçlü ATSO’dur' sözleriyle tamamladı.

ATSO BAŞKAN ADAYI HATİCE ÖZ, ANTALYALI İŞ KADINLARI TARAFINDAN DÜZENLENEN TOPLANTIDA İŞ DÜNYASININ KADIN TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ