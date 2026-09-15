Kaymakam adaylarıyla buluştu: Bakan Güler kursa katıldı

Bakan Güler'in katılımı:

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanlığı’nca düzenlenen 111’inci Dönem Kaymakamlık Kursuna katıldı. Etkinlik kapsamında kaymakam adaylarına hitaben bir konuşma yaptı ve kursu yerinde takip etti.

Programa eşlik eden yetkililer:

Programda Bakan Güler'e, İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı de eşlik etti. Katılım, bakanlıklar arası iş birliğinin ve üst düzey desteğin kurs programlarındaki rolünü gösterdiği değerlendirmelerine zemin hazırladı.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI YAŞAR GÜLER, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN 111’İNCİ DÖNEM KAYMAKAMLIK KURSU’NA KATILDI.