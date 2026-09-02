Antalya'da fuhuş soruşturmasında üçüncü dalga: belediye bağlantısı ve 17 yaş iddiası

Soruşturmada son gelişmeler:

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada 1 Eylül'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından 3 kişi savcılık ifadeleri sonrası serbest bırakıldı; 4 şüpheli nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Hâkimlik kararıyla Ö.B. tutuklanırken, diğer 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Operasyonun kapsamı ve yöneltilen suçlamalar:

Soruşturma, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca "fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek" ile "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlamaları çerçevesinde yürütülüyor. Operasyonda Antalya'da ikamet eden 6 ve İstanbul'da ikamet eden 1 kişinin tespit edilip yakalandığı bildirildi.

Dosyadaki iddialar ve işe alınma vaadi:

Dosyada, 11 genç kadının işe alınma vaadiyle Muhittin Böcek ile birlikte olmaya yönlendirildiği iddiaları yer alıyor. Bazı beyanlarda, kadınlara belediyede iş verileceği söylenerek cinsel ilişki talep edildiği, teklifleri kabul edenlerin daha sonra belediye iştiraklerinde işe alındığı öne sürüldü.

Dosyaya giren bir ifade sahibi, Böcek'in kendisine telefonla ve belediyede iş vaadinde bulunduğunu, pandemi sonrası Antalya'ya döndüğünde günlük işlerde çalıştığını ve maddi ihtiyattan dolayı teklifi kabul etmek zorunda kaldığını anlattı. Bu kişiye 2021 Eylül'ünde Boğaçayı bölgesindeki eve götürüldüğü, evde birer kadeh alkol alındıktan sonra Böcek ile cinsel ilişkiye girdiği iddiası yer aldı; daha sonra otel ve kira giderlerinin Böcek tarafından karşılandığı belirtildi.

Aynı ifade sahibi, Böcek'in kendisine "Keşke 16 yaşında olsan" dediğini, çocuksu görünümünü korumasını istediğini ve bazı talepleri reddetmesi durumunda maddi desteği keseceğini ileri sürdü. Ayrıca evde farklı kişilerin bulunduğu ve ihalelere ilişkin konuşmalara tanık olduğu iddiası dosyada yer aldı.

Roller ve kuaför bağlantısı:

Soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi Sorumlusu Tuğçe G.'nin bir genç kadını Böcek'in evine götürdüğü, evde aşırı alkol tüketimi sonrası kadının karşı koyamayacak hâle gelmesiyle Böcek ile ilişkiye girildiğinin iddia edildiği beyanlar mevcut. Dosyada bazı kişilerin bu organizasyonu Tuğçe G. aracılığıyla düzenlediği yönünde ifadeler yer aldı.

Ayrıca, Böcek'in kuaförü olduğu belirtilen Özcan S.'ye ait kuaförde staj yapan genç kızların sınıf arkadaşlarına ulaşılarak fuhşa yönlendirildikleri iddiası dosyaya girdi. Bir başka ifadede ise kadın, 17 yaşındayken bir arkadaşının kendisini Özcan S. ile tanıştırdığını, Lara bölgesindeki adrese götürüldüğünü, kendisine 1.000 TL verildiğini ve daha sonra Böcek ile cinsel ilişkiye girdiğini anlattı.

Hukuki süreç ve soruşturmanın seyri:

Soruşturma, daha önce 3 Temmuz 2026'da gerçekleştirilen ilk operasyona ilişkin dosya ile bağlantılı yürütülüyor ve iddialar hem fuhuşa ilişkin yönlendirmeler hem de belediye ihaleleri ve personel alımları üzerinden kurulan ilişkileri içeriyor. Tüm beyanlar soruşturma dosyasına girmiş olup, savcılık ve hâkimlik mercilerinin yürüttüğü soruşturma devam ediyor.

MUHİTTİN BÖCEK (ARŞİV)