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Türkistan'da 22 ton sentetik yağ taşıyan tır alev aldı, temizlik çalışmaları sürüyor

Türkistan bölgesinde Kazıgurt yakınlarında 22 ton sentetik yağ taşıyan tır yandı; can kaybı yok, yangın söndürüldü, yol ve çevre temizliği sürüyor.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 16:01

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Türkistan'da 22 ton sentetik yağ taşıyan tır alev aldı, temizlik çalışmaları sürüyor

olay yeri ve yangının seyri:

Kazakistan’ın Türkistan bölgesine bağlı Kazıgurt ilçesinde, Rabat köyüne yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta bulunan Almatı-Termez-Taşkent karayolunda 22 ton sentetik yağ taşıyan bir TIR alev aldı. Yangında araç ile römork tamamen yandı ve taşınan yağın bir kısmı yola döküldü. Olay sırasında can kaybı bildirilmedi.

söndürme çalışmaları ve müdahale ekipleri:

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı tarafından bölgeye yönlendirilen ekipler Türkistan bölgesi ile Şimkent kentinden intikal etti. Söndürme operasyonunda toplam 20 personel ve 5 araç görevlendirildi; ekipler yangını kontrol altına alarak tamamen söndürdü.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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