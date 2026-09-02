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Şahin'den hava radarına ziyaret: güvenlik ve iş birliği vurgusu

Fatma Şahin, Gaziantep Hava Radar Komutanlığı'nı ziyaret ederek Hava Muhabere Yüzbaşı Mehmet Nacaroğlu ve personelle görüştü, görevlerinde başarı diledi.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 16:09

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Şahin'den hava radarına ziyaret: güvenlik ve iş birliği vurgusu

Şahin'den hava radarına ziyaret

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve beraberindeki heyet, Gaziantep Hava Radar Komutanlığı'nı ziyaret etti. Ziyaret kapsamında komutanlık personeliyle bir araya gelen Şahin, saha çalışmaları hakkında bilgi aldı.

ziyaretin ayrıntıları:

Gerçekleştirilen görüşmede Hava Muhabere Yüzbaşı Mehmet Nacaroğlu ile bir araya gelen Başkan Şahin, görev yapan personele başarı diledi. Toplantıda komutanlık faaliyetleri ve personel ihtiyaçlarına ilişkin kısa değerlendirmeler yapıldı.

katılımcılar ve destek mesajı:

Ziyarete Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile birlikte Büyükşehir Başkan Vekili Mehmet Haz, Genel Sekreter Yardımcısı Gazi Kördeve ve teknik ekip katıldı. Şahin, vatanın bağımsızlığı ve milletin güvenliği için görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diledi.

Ziyaret, belediye ile komutanlık arasındaki iletişimin güçlendirilmesine ve saha desteğinin sürdürülmesine vurgu yapılarak sona erdi.

ZİYARETE GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI FATMA ŞAHİN, BÜYÜKŞEHİR BAŞKAN VEKİLİ MEHMET HAZ...

ZİYARETE GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI FATMA ŞAHİN, BÜYÜKŞEHİR BAŞKAN VEKİLİ MEHMET HAZ, GENEL SEKRETER YARDIMCISI GAZİ KÖRDEVE İLE TEKNİK EKİP KATILDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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