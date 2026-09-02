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Vakıf Mahallesi'ndeki anız yangını ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı

Vakıf Mahallesi'nde çıkan anız yangını gözetleme kuleleri sayesinde tespit edildi ve ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 16:05

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Vakıf Mahallesi'ndeki anız yangını ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı

Vakıf Mahallesi'nde anız yangını kontrol altına alındı

Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Vakıf Mahallesi'nde zirai üretim yapılan alanda anız yangını çıktı. Yangın, bölgedeki gözetleme kuleleri tarafından fark edilerek yetkililere bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ve Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri sahaya kısa sürede ulaştı. Ekiplerin koordineli ve hızlı müdahalesi sayesinde alevler çevreye yayılmadan kontrol altına alındı.

Müdahale ve soğutma çalışmaları:

Ateş savaşçıları yangına anında müdahale etti; alevlerin tekrar yayılmasını önlemek için geniş çaplı soğutma çalışmaları yürütülüyor. Ekipler, yangının tamamen söndürülmesine kadar bölgede çalışmalarını sürdürecek.

Çıkış nedeni için inceleme:

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı ve yangının nedenine ilişkin çalışmalar devam ediyor.

DENİZLİ’NİN TAVAS İLÇESİNDE ZİRAİ ÜRETİM YAPILAN ALANDA ÇIKAN ANIZ YANGINI, EKİPLERİN HIZLI...

DENİZLİ’NİN TAVAS İLÇESİNDE ZİRAİ ÜRETİM YAPILAN ALANDA ÇIKAN ANIZ YANGINI, EKİPLERİN HIZLI MÜDAHALESİYLE BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA ALINDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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