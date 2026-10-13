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Antalya'da kahvaltıda çıkan cisim endişe yarattı: ekmekten çatal iğne çıktı

Antalya'da 11 Ekim'de 9 yaşındaki oğlunun yediği ekmekten çatal iğne çıktığını iddia eden baba, polise ve Tarım ve Orman Bakanlığı'na şikayetçi oldu.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 14:55

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Antalya'da kahvaltıda çıkan cisim endişe yarattı: ekmekten çatal iğne çıktı

Antalya'da kahvaltıda çıkan cisim endişe yarattı

Antalya'da 11 Ekim sabahı yaşanan olayda, 9 yaşındaki Aras Salih'in kahvaltı sırasında yediği ekmeğin içinden metal bir parça çıktığını öne süren baba Abdülhakim Ucan, durumu fotoğraflayıp yetkililere bildirdi. Ucan, ekmeği inceleyince parçanın çatal iğne olduğunu fark ettiğini söyledi.

Olayın gelişimi:

İddiaya göre Ucan, oğlunu kahvaltılık almak üzere mahalledeki markete gönderdi. Eve dönen çocuk kahvaltı ederken ekmeğin içinde metal bir cisim olduğunu fark etti. Olayda çocuğun yaralanmadığını belirten baba, bu nedenle sağlık kuruluşuna başvurmadı; fakat bulduğu parçayı fotoğrafladı ve polise teslim etti.

Baba ve marketin tepkisi:

Olayı öğrendikten sonra ekmeği satın aldığı markete giden Ucan, yetkililere durumu bildirdi. Market yetkilileri, söz konusu ekmeğin o şubede üretilmediğini, başka bir şubeden temin edildiğini söyledi. Ucan, maddi ve manevi tazminat talebiyle hem polise başvurdu hem de Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Güvenilir Gıda uygulaması üzerinden ihbarda bulundu. Polis merkezindeki ifadesinde baba, çatal iğneyi görevlilere teslim ettiğini aktardı.

EKMEĞİN İÇİNDEN ÇATAL İĞNE ÇIKTI

EKMEĞİN İÇİNDEN ÇATAL İĞNE ÇIKTI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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