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İddianamede 'örgüt yöneticisi' suçlamasını reddetti: Fatih Keleş mahkemede savunma yaptı

Tutuklu sanık Fatih Keleş, ek iddianamedeki 'örgüt yöneticisi' suçlamalarını reddetti; rüşvet ve 'sistem' iddialarına ilişkin savunmasını mahkemede yineledi, İmamoğlu yarın savunma yapacak.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 15:45

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EDİTÖR: Burcu Kaya

İddianamede 'örgüt yöneticisi' suçlamasını reddetti: Fatih Keleş mahkemede savunma yaptı

Fatih Keleş duruşmada ek iddianameye karşı savunma yaptı

‘Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’ davasının ikinci duruşmasının 33. gününde, dosyaya eklenen ek iddianame kapsamında tutuklu sanık Fatih Keleş savunma yaptı. Keleş, hakkında yöneltilen örgüt yöneticisi suçlamalarını kabul etmedi ve iddialara ilişkin önceki savunmasının geçerli olduğunu belirtti.

Duruşma süreci ve ek iddianame:

Duruşmada, 18 Eylül tarihinde hazırlanan ve mevcut dosya ile birleştirilen ek iddianame üzerinden yapılan düzenlemeler ele alındı. İddianamede Keleş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi döneminde Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı ve İBB Spor Kulübü Başkanı olarak tanımlanıyor; ayrıca dosyada Keleş'in örgütün finansmanına dönük mekanizmalarda rol aldığı iddia ediliyor.

Keleş'in savunmasında öne çıkan noktalar:

Keleş, ek iddianamede yer alan ve Ağaç ve Peyzaj A.Ş. ile ilgili olduğu belirtilen 12 eylemin tamamıyla ilgili olarak kendisinin hiçbir tekfiil gerçekleştirmediğini savundu. Mahkemede, "Bu 12 eylemin tamamının olay anlatımında benim tarafımdan gerçekleştirilen tek bir fiil yoktur" dedi ve adı geçen iş insanlarının veya iştirak çalışanlarının aleyhine kendisi hakkında beyanı olmadığını vurguladı.

Ek iddianamede Keleş’in, bazı firmalardan toplanan paraların oluşturulan 'sistem' adı verilen yapıya aktarıldığı ve bunun seçimlerin finansmanında kullanıldığı iddia ediliyor. Keleş, bu iddialara karşı daha önceki savunmasında olduğu gibi mahkemede de "para nerede" sorusunu yineledi ve iddiaların somut delillerle desteklenmediğini belirtti.

Süreçteki diğer gelişmeler ve sonraki adım:

Duruşmada ayrıca Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas savunma verdi. Mahkeme takvimi gereği, iddianamede 'örgüt lideri' olarak tanımlanan tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu'nun savunması yarın alınacak. Duruşma sürecinde bu savunmanın, dosyadaki iddiaların değerlendirilmesi açısından belirleyici olması bekleniyor.

Mahkeme oturumu, Keleş’in savunmasının kayda geçirilmesi ve diğer tanık beyanlarının tamamlanmasının ardından ilerleyecek; izlenecek adımlar ve delil değerlendirmeleri bundan sonraki duruşma tutanaklarına yansıyacak.

Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü duruşmasında tutuklu sanık Fatih Keleş savunma...

Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü duruşmasında tutuklu sanık Fatih Keleş savunma yaptı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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