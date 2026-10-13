Merkez çarşısı inşaatında düşen işçi yoğun bakımda tedavi görüyor

Erzincan Merkez Çarşısı inşaatında yüksekten düşerek ağır yaralanan işçinin yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürüyor.

Kaza ve ilk müdahale:

Olay, İnönü Mahallesi 14. Sokak'taki Merkez Çarşısı inşaatında meydana geldi. İnşaatta çalışan H. A., henüz belirlenemeyen bir nedenle yüksekten düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yerde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı işçi ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Hastaneden alınan bilgiye göre, işçinin tedavisi yoğun bakımda sürdürüyor.

Adli proses ve soruşturma:

Kazayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında inşaat saha sorumlusu S. A. adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan S. A. hakkında adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldığı bildirildi. Olayla ilgili inceleme ve adli süreçin devam ettiği, soruşturmanınkazanın nedeni ve sorumlulukların belirlenmesine odaklandığı belirtildi.

Yetkililer, iş yerinde güvenlik uygulamaları ve olaydaki ihmal ihtimallerinin araştırıldığını, sağlık durumuna ilişkin gelişmelerin hastane yetkilileri tarafından paylaşılacağını açıkladı.

ERZİNCAN'DA MERKEZ ÇARŞISI İNŞAATINDA YÜKSEKTEN DÜŞEREK AĞIR YARALANAN İŞÇİNİN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDEKİ TEDAVİSİ SÜRÜYOR