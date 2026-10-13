Altınözü'nde itfaiyenin hızlı müdahalesiyle ahır yangını büyümeden söndürüldü

Altınözü'nde ahır yangını kontrol altına alındı

Hatay'ın Altınözü ilçesi Sarıbük Mahallesi'nde bir ahırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki yerleşim alanlarına sıçramadan kontrol altına alındı.

Müdahale ve kontrol:

Yangın ihbarının ardından bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, hızlı ve koordineli müdahaleyle alevlerin yayılmasını engelledi. Söndürme çalışmaları sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları:

Olay yerinde ekipler tarafından gerçekleştirilen soğutma çalışmaları ile olası yeniden alevlenmeler önlendi ve çevredeki yerleşim yerlerinin zarar görmesi engellendi.

Yetkililer, bölgede kontrolün sağlandığını ve ekiplerin olay yerinde gerekli güvenlik önlemlerini sürdüğünü bildirdi.

ALTINÖZÜ’NDE ÇIKAN AHIR YANGINI, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE ÇEVREDEKİ YERLEŞİM YERLERİNE SIÇRAMADAN KONTROL ALTINA ALINDI.