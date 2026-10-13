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Antakya'da çatı yangını itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı

Antakya'nın Gülderen Mahallesi'nde bir müstakil evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 15:47

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Antakya'da çatı yangını itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı

Antakya'da çatı yangını söndürüldü

Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Gülderen Mahallesi'nde bulunan bir müstakil evin çatısında çıkan yangın, vatandaşların durumu fark etmesi üzerine ekiplerin erken müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

ihbar ve müdahale süreci

Dumanları fark eden mahalle sakinlerinin yaptığı ihbarın ardından bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler çatıda yoğunlaşan alevlere hızlı müdahale gerçekleştirdi; kısa süre içinde yangının ilerlemesi engellendi.

soğutma çalışmaları ve durum değerlendirmesi

Yangının kontrol altına alınmasının ardından ekipler bölgede kapsamlı bir soğutma çalışması yaptı. Olayla ilgili ilk belirlemelere göre yangının çevreye sıçraması önlendi; yetkililer, hasar tespitine yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Olayda can kaybı veya yaralanma ile ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı; yetkililer incelemeleri sürdürüyor ve mahalle sakinlerinin güvenliği için gerekli tedbirler alındı.

ANTAKYA’DA BİR BİNANIN ÇATISINDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA...

ANTAKYA’DA BİR BİNANIN ÇATISINDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA ALINDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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