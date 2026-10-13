Kartepe Belediyespor minik yıldızlarda 18 madalyayla öne çıktı

Karate liginin finalinde Kartepe'nin başarısı:

Türkiye Karate Federasyonu tarafından 10-11 Ekim tarihlerinde Darıca Eray Şamdan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Minik Yıldızlar Karate Ligi Finali'ne 7 ilden toplam 75 kulüp ve 946 sporcu katıldı. Kartepe Belediyespor Karate Takımı, organizasyona 27 sporcu ile katılarak farklı kategorilerde elde ettiği derecelerle toplam 18 madalya kazandı ve genel klasmanda 75 kulüp arasında 6'ncı sırada yer aldı.

Takımın sonuçları ve kapsamı:

Kartepe ekibi, Minik Yıldızlar Ligi Finali'nde geniş bir sporcu kadrosuyla mücadele etti. Farklı yaş ve kilo kategorilerinde gelen derece ve madalyalarla takım, turnuvayı başarıyla tamamladı ve kulüpler sıralamasında üst sıralarda yer alarak dikkat çekti.

Başkanın değerlendirmesi:

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, sporcuları, antrenörleri ve ailelerini tebrik etti. Kocaman, çocukların sporla büyümesinin ve kendilerini geliştirmesinin önemine vurgu yaparak genç sporculara ve spora desteği sürdürme taahhüdünü yineledi.

KARTEPE BELEDİYESPOR KARATE TAKIMI, DARICA İLÇESİNDE DÜZENLENEN MİNİK YILDIZLAR KARATE LİGİ FİNALİ'NDE 18 MADALYA KAZANARAK 75 KULÜP ARASINDA 6'NCI SIRADA YER ALDI.