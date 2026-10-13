Dolar 49,3638 +0,01%
Euro 55,2756 +0,40%
Bist 12.238,35 +0,72%
Altın Gram 6.650,83 +0,00%
EUR/USD 1,1194 +0,30%
Brent Petrol 105,84 -0,76%
--°

Kartepe Belediyespor minik yıldızlarda 18 madalyayla öne çıktı

Kartepe Belediyespor Karate Takımı, Darıca'da düzenlenen Minik Yıldızlar Ligi Finali'nde 27 sporcu ile 18 madalya elde ederek 75 kulüp içinde 6'ncı oldu.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 15:47

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kartepe Belediyespor minik yıldızlarda 18 madalyayla öne çıktı

Karate liginin finalinde Kartepe'nin başarısı:

Türkiye Karate Federasyonu tarafından 10-11 Ekim tarihlerinde Darıca Eray Şamdan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Minik Yıldızlar Karate Ligi Finali'ne 7 ilden toplam 75 kulüp ve 946 sporcu katıldı. Kartepe Belediyespor Karate Takımı, organizasyona 27 sporcu ile katılarak farklı kategorilerde elde ettiği derecelerle toplam 18 madalya kazandı ve genel klasmanda 75 kulüp arasında 6'ncı sırada yer aldı.

Takımın sonuçları ve kapsamı:

Kartepe ekibi, Minik Yıldızlar Ligi Finali'nde geniş bir sporcu kadrosuyla mücadele etti. Farklı yaş ve kilo kategorilerinde gelen derece ve madalyalarla takım, turnuvayı başarıyla tamamladı ve kulüpler sıralamasında üst sıralarda yer alarak dikkat çekti.

Başkanın değerlendirmesi:

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, sporcuları, antrenörleri ve ailelerini tebrik etti. Kocaman, çocukların sporla büyümesinin ve kendilerini geliştirmesinin önemine vurgu yaparak genç sporculara ve spora desteği sürdürme taahhüdünü yineledi.

KARTEPE BELEDİYESPOR KARATE TAKIMI, DARICA İLÇESİNDE DÜZENLENEN MİNİK YILDIZLAR KARATE LİGİ...

KARTEPE BELEDİYESPOR KARATE TAKIMI, DARICA İLÇESİNDE DÜZENLENEN MİNİK YILDIZLAR KARATE LİGİ FİNALİ'NDE 18 MADALYA KAZANARAK 75 KULÜP ARASINDA 6'NCI SIRADA YER ALDI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çorum FK 13 Ekim'e odaklandı: Burak Yılmaz ile fiziksel ve taktik ağırlıklı idma...
images

Bandırmaspor ile Sivasspor kozlarını paylaştı, maç 1-1 bitti
images

Dünya plaj futbolu şöleni 7 yıl sonra Alanya’da başlıyor
images

adada dostluk: galatasaray ile barcelona yönetimleri bir arada

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Beyşehir gölü'nde 24 saat denetimle yasa dışı avcılık önleniyor

Kral vi. felipe sebte'ye ziyaretinde kraliyetin desteğini yineledi

Beyşehir'de 'trafikte beni görün' ile engelsiz ulaşım vurgusu

Üniversiteler arası köprüler güçleniyor: ALKÜ ile Tlemcen yeni adımlar attı

TREND HABERLER

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Dronla takip sonu yakalandı: çalıntı motosiklet ve süresi dolan ehliyet

Esenyurt dosyasında şüpheli para trafiği: ihalelerde yüzde 20'lik rüşvet iddiası ve tape kayıtları

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Başkan vekili Orhaneli muhtarlarının 275 talebini önceliklendirdi