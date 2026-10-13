Dolar 49,3655 +0,01%
Euro 55,2491 +0,35%
Bist 12.234,84 +0,69%
Altın Gram 6.651,38 +0,00%
EUR/USD 1,1189 +0,26%
Brent Petrol 105,93 -0,68%
--°

Cem Kavçak: savaşçı kimlikle üç haftadan en az 7 puan hedefi

Balıkesirspor teknik direktörü Cem Kavçak, üç haftalık zorlu fikstürden öncelikle 3 galibiyet, en kötü 7 puan almayı hedeflediklerini açıkladı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 15:47

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Cem Kavçak: savaşçı kimlikle üç haftadan en az 7 puan hedefi

Cem Kavçak: savaşçı kimlikle üç haftadan en az 7 puan hedefi

Balıkesirspor teknik direktörü Cem Kavçak, Nesine 3. Lig 2. Grup’ta önlerindeki üç haftalık fikstürün kendileri için belirleyici olduğunu söyledi. Ligin 7, 8 ve 9. haftalarında kırmızı-beyazlı ekip sırasıyla Etimesgut deplasmanına gidecek, sahasında Altay’ı ağırlayacak ve Bursa Yıldırım deplasmanında mücadele edecek.

Geçen hafta sonu oynanan karşılaşmada 1922 Akşehirspor’u 3-1 mağlup ederek üç puan alan Balıkesirspor’da morallerin yükseldiğini ifade eden Kavçak, takımın bu galibiyetle çıkışını sürdürmeyi hedeflediğini belirtti.

fikstür ve hedefler:

Kavçak, takımda öncelikli amaçlarının 3 galibiyet olduğunu ve en kötü ihtimalle 7 puan toplamak istediklerini vurguladı. Teknik adam, göreve gelmesinin üzerinden iki hafta geçtiğini hatırlatarak, kısa vadede istikrarlı sonuçlar almanın önemine işaret etti.

Göreve başladığı takımlarda daima dinamik, mücadele eden ve oyuncu karakterini sahaya yansıtan bir yapı kurmayı hedeflediğini söyleyen Kavçak, takım ruhunun sağlanmasıyla başarıların geleceğine inandığını ifade etti. Geçen yıl geldiği takım ile bu sezonki kadro arasında farklar olduğunu belirterek, önceliğinin bir birliktelik oluşturmak olduğunu aktardı.

taraftar desteğinin önemi:

İç saha maçlarının takım performansına olumlu katkı sağlayacağını belirten Kavçak, taraftar desteğinin altını çizdi. Bu sezon saha zemini çalışmaları nedeniyle Balıkesirspor’un kendi sahasında oynayamadığını hatırlatan teknik direktör, Soma’da oynanan karşılaşmada taraftarların galibiyette büyük payı olduğunu söyledi.

Kavçak, en kısa zamanda iç sahada taraftarlarıyla birlikte oynamaya başlayıp kulübün o eski, taraftarıyla güç olduğu döneme dönmeyi ümit ettiklerini kaydetti. Teknik direktör, üç maçlık periyotta savaşçı kimliklerini sahaya yansıttıklarında gerçek Balıkesirspor’un ortaya çıkacağını değerlendirdi.

BALIKESİRSPOR&#039;UN TEKNİK DİREKTÖRÜ CEM KAVÇAK (SOLDA), ÖNLERİNDEKİ ÜÇ HAFTALIK ZORLU FİKSTÜRÜ EN AZ...

BALIKESİRSPOR'UN TEKNİK DİREKTÖRÜ CEM KAVÇAK (SOLDA), ÖNLERİNDEKİ ÜÇ HAFTALIK ZORLU FİKSTÜRÜ EN AZ 7 PUANLA TAMAMLAMAYI HEDEFLEDİKLERİNİ SÖYLEDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çorum FK 13 Ekim'e odaklandı: Burak Yılmaz ile fiziksel ve taktik ağırlıklı idma...
images

Bandırmaspor ile Sivasspor kozlarını paylaştı, maç 1-1 bitti
images

Dünya plaj futbolu şöleni 7 yıl sonra Alanya’da başlıyor
images

adada dostluk: galatasaray ile barcelona yönetimleri bir arada

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Beyşehir gölü'nde 24 saat denetimle yasa dışı avcılık önleniyor

Kral vi. felipe sebte'ye ziyaretinde kraliyetin desteğini yineledi

Beyşehir'de 'trafikte beni görün' ile engelsiz ulaşım vurgusu

Üniversiteler arası köprüler güçleniyor: ALKÜ ile Tlemcen yeni adımlar attı

TREND HABERLER

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Dronla takip sonu yakalandı: çalıntı motosiklet ve süresi dolan ehliyet

Esenyurt dosyasında şüpheli para trafiği: ihalelerde yüzde 20'lik rüşvet iddiası ve tape kayıtları

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Başkan vekili Orhaneli muhtarlarının 275 talebini önceliklendirdi