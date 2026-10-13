Cem Kavçak: savaşçı kimlikle üç haftadan en az 7 puan hedefi

Balıkesirspor teknik direktörü Cem Kavçak, Nesine 3. Lig 2. Grup’ta önlerindeki üç haftalık fikstürün kendileri için belirleyici olduğunu söyledi. Ligin 7, 8 ve 9. haftalarında kırmızı-beyazlı ekip sırasıyla Etimesgut deplasmanına gidecek, sahasında Altay’ı ağırlayacak ve Bursa Yıldırım deplasmanında mücadele edecek.

Geçen hafta sonu oynanan karşılaşmada 1922 Akşehirspor’u 3-1 mağlup ederek üç puan alan Balıkesirspor’da morallerin yükseldiğini ifade eden Kavçak, takımın bu galibiyetle çıkışını sürdürmeyi hedeflediğini belirtti.

fikstür ve hedefler:

Kavçak, takımda öncelikli amaçlarının 3 galibiyet olduğunu ve en kötü ihtimalle 7 puan toplamak istediklerini vurguladı. Teknik adam, göreve gelmesinin üzerinden iki hafta geçtiğini hatırlatarak, kısa vadede istikrarlı sonuçlar almanın önemine işaret etti.

Göreve başladığı takımlarda daima dinamik, mücadele eden ve oyuncu karakterini sahaya yansıtan bir yapı kurmayı hedeflediğini söyleyen Kavçak, takım ruhunun sağlanmasıyla başarıların geleceğine inandığını ifade etti. Geçen yıl geldiği takım ile bu sezonki kadro arasında farklar olduğunu belirterek, önceliğinin bir birliktelik oluşturmak olduğunu aktardı.

taraftar desteğinin önemi:

İç saha maçlarının takım performansına olumlu katkı sağlayacağını belirten Kavçak, taraftar desteğinin altını çizdi. Bu sezon saha zemini çalışmaları nedeniyle Balıkesirspor’un kendi sahasında oynayamadığını hatırlatan teknik direktör, Soma’da oynanan karşılaşmada taraftarların galibiyette büyük payı olduğunu söyledi.

Kavçak, en kısa zamanda iç sahada taraftarlarıyla birlikte oynamaya başlayıp kulübün o eski, taraftarıyla güç olduğu döneme dönmeyi ümit ettiklerini kaydetti. Teknik direktör, üç maçlık periyotta savaşçı kimliklerini sahaya yansıttıklarında gerçek Balıkesirspor’un ortaya çıkacağını değerlendirdi.

BALIKESİRSPOR'UN TEKNİK DİREKTÖRÜ CEM KAVÇAK (SOLDA), ÖNLERİNDEKİ ÜÇ HAFTALIK ZORLU FİKSTÜRÜ EN AZ 7 PUANLA TAMAMLAMAYI HEDEFLEDİKLERİNİ SÖYLEDİ.