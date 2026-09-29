Garanti BBVA dış ticarette maliyetleri öngören yeni paketleri hayata geçirdi

Garanti BBVA'nın dış ticaret paketleri

Garanti BBVA, dış ticaret yapan şahıs ve tüzel müşterilerin ithalat, ihracat ve ilgili bankacılık işlemlerini daha öngörülebilir maliyetlerle yönetebilmesi amacıyla yeni "Dış Ticaret Paketleri"ni kullanıma sundu. Banka, işlem bazlı ücretlendirmeye kıyasla paket seçenekleriyle müşterilere maliyet avantajı sağlamayı hedefliyor.

Paketlerin kapsamı:

Sunulan paketler; ithalat, ihracat veya her iki işlemi de kapsayan karma yapıda ve farklı işlem hacimlerine uygun şekilde Başlangıç, Avantaj ve Prestij başlıkları altında tasarlandı. Paketler, ithalat ve ihracat işlemlerinin yanı sıra giden/gelen SWIFT işlemleri ile Garanti BBVA Çeki ve Başka Banka Çeki tahsil işlemlerini içeriyor. Böylece müşteriler yıllık işlem yoğunluklarına uygun paket tercih ederek işlem bazlı ücretlendirmenin ötesinde sabit ve öngörülebilir maliyet elde edebiliyor.

Avantajlar ve ödeme işlemleri:

Paketlerin en üst seviyesi olan Prestij paketlerinde ise EFT ve havale işlemleri masrafsız olarak gerçekleştirilebiliyor. Banka, bu yapı ile dış ticaret yapan işletmelerin hem maliyet hem de operasyonel yük açısından rahatlama sağlamasını amaçlıyor.

Dijital satın alma ve kullanım takibi:

Dış Ticaret Paketleri şubelerin yanı sıra Mobil ve İnternet Bankacılığı üzerinden self-servis olarak satın alınabiliyor. Paketlerde sunulan kullanım hakları 12 ay boyunca geçerli olup, müşteriler kalan kullanım haklarını dijital kanallardan anlık olarak görüntüleyebiliyor.

Banka yetkilisinin değerlendirmesi:

Cemal Onaran şunları söyledi: "Dış ticaret yapan işletmeler için finansmana erişimin yanı sıra operasyonel süreçlerin hızlı, sade ve öngörülebilir biçimde yönetilebilmesi de büyük önem taşıyor. Bu nedenle farklı işlem ihtiyaçlarını bir arada karşılayan paketler geliştirmeyi ve bu paketleri dijitalden müşterilerimizin doğrudan kullanımına sunmayı birbirini tamamlayan iki adım olarak görüyoruz. Amacımız yalnızca maliyet avantajı sağlamak değil; işletmelerin operasyonlarını daha fazla kontrol ve daha az iş yüküyle yönetebilecekleri bir deneyim sunmak. Banka olarak daima müşterilerimizin sesine kulak vermeye, dış ticarette değişen ihtiyaçları yakından izlemeye, verimliliği ve uluslararası rekabet gücünü destekleyen çözümler geliştirmeye devam edeceğiz."

GARANTİ BBVA GENEL MÜDÜR YARDIMCISI CEMAL ONARAN