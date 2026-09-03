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Apartman sakinlerini alarma geçiren yanık kokunun nedeni ısıtıcı kablosu çıktı

Aydın Efeler'de apartmandan gelen yanık kokusu paniğe yol açtı; itfaiye kokunun elektrikli su ısıtıcısı kablosunun yanmasından kaynaklandığını belirledi.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 10:35

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Apartman sakinlerini alarma geçiren yanık kokunun nedeni ısıtıcı kablosu çıktı

Olayın yaşandığı yer ve ihbar:

Aydın'ın Efeler ilçesinde, Hasanefendi Mahallesi Enstitü Caddesi üzerindeki 8 katlı bir apartmanda oturanlar, havalandırma boşluğundan yoğun yanık kokusu ve duman geldiğini fark etti. Durumu fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirimde bulundu.

İtfaiye ve emniyet müdahalesi:

Kısa sürede olay yerine sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri, bina içinde kapsamlı bir inceleme yaptı. Yapılan çalışmada kokunun kaynağının elektrikli su ısıtıcısının kablosunun yanması olduğu tespit edildi. Müdahale ekipleri, herhangi bir yangın ihbarı bulunmaması üzerine gerekli güvenlik kontrollerini gerçekleştirdi.

Sonuç ve bina sakinlerinin durumu:

Güvenlik incelemelerinin tamamlanmasının ardından ekipler olay yerinden ayrıldı. Olay esnasında kısa süreli panik yaşayan apartman sakinleri, ekiplerin müdahalesi ve tespit sonrasında rahat bir nefes aldı.

AYDIN&#039;IN EFELER İLÇESİNDE BİR APARTMANDAN GELEN YANIK KOKUSU APARTMAN SAKİNLERİNİ PANİKLETİRKEN...

AYDIN'IN EFELER İLÇESİNDE BİR APARTMANDAN GELEN YANIK KOKUSU APARTMAN SAKİNLERİNİ PANİKLETİRKEN, HIZLA BÖLGEYE GELEN İTFAİYE EKİPLERİNCE YAPILAN İNCELEMEDE KOKUNUN ELEKTRİKLİ SU ISITICISININ KABLOSUNUN YANMASI SEBEBİYLE GELDİĞİ TESPİT EDİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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