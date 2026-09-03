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Okurcalar'da kuyuda mahsur kalan kedi bir saatlik operasyonla 10 metreden kurtarıldı

Alanya'da Okurcalar Mahallesi'nde 10 metrelik su kuyusunda mahsur kalan kedi, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla sağ olarak sahibine teslim edildi.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 11:15

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Okurcalar'da kuyuda mahsur kalan kedi bir saatlik operasyonla 10 metreden kurtarıldı

Olay yeri ve ihbar:

Olay, Antalya'nın Alanya ilçesi Okurcalar Mahallesi'nde bulunan bir muz serasında meydana geldi. Sera sahibi, yaklaşık 10 metre derinliğindeki su kuyusundan kedi sesi geldiğini fark ederek arama kurtarma ekiplerine bildirdi.

Kurtarma çalışması:

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, kedinin yaklaşık 4 gündür kuyuda mahsur kaldığı değerlendirmesiyle kurtarma çalışmalarına başladı. Ekiplerin titiz ve koordineli müdahalesiyle kediye ulaşıldı ve yaklaşık 1 saat süren operasyonun ardından hayvan, halat yardımıyla kuyudan çıkarıldı.

Kedinin durumu ve teslim:

Sağ olarak kurtarılan kedi, yapılan kontrollerin ardından ekipler tarafından sahibine teslim edildi.

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE 10 METRE DERİNLİĞİNDEKİ SU KUYUSUNDA MAHSUR KALAN KEDİ, ARAMA...

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE 10 METRE DERİNLİĞİNDEKİ SU KUYUSUNDA MAHSUR KALAN KEDİ, ARAMA KURTARMA EKİPLERİNİN YAKLAŞIK 1 SAAT SÜREN ÇALIŞMASIYLA KURTARILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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