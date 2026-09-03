Okurcalar'da kuyuda mahsur kalan kedi bir saatlik operasyonla 10 metreden kurtarıldı

Olay yeri ve ihbar:

Olay, Antalya'nın Alanya ilçesi Okurcalar Mahallesi'nde bulunan bir muz serasında meydana geldi. Sera sahibi, yaklaşık 10 metre derinliğindeki su kuyusundan kedi sesi geldiğini fark ederek arama kurtarma ekiplerine bildirdi.

Kurtarma çalışması:

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, kedinin yaklaşık 4 gündür kuyuda mahsur kaldığı değerlendirmesiyle kurtarma çalışmalarına başladı. Ekiplerin titiz ve koordineli müdahalesiyle kediye ulaşıldı ve yaklaşık 1 saat süren operasyonun ardından hayvan, halat yardımıyla kuyudan çıkarıldı.

Kedinin durumu ve teslim:

Sağ olarak kurtarılan kedi, yapılan kontrollerin ardından ekipler tarafından sahibine teslim edildi.

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE 10 METRE DERİNLİĞİNDEKİ SU KUYUSUNDA MAHSUR KALAN KEDİ, ARAMA KURTARMA EKİPLERİNİN YAKLAŞIK 1 SAAT SÜREN ÇALIŞMASIYLA KURTARILDI.