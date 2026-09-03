Havza'da halk sağlığı haftasında koruyucu sağlık bilinci öne çıktı

Etkinliğin amacı ve kapsamı:

3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası münasebetiyle Havza İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Kevser Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, vatandaşların koruyucu sağlık hizmetleri ve erken teşhise yönelik farkındalığını artırmaya yönelik çalışmalar yapıldı. Düzenlenen stantlarda katılımcılara sağlıkla ilgili temel bilgiler verildi ve yerinde rehberlik sağlandı.

Etkinlik kapsamında ücretsiz olarak sunulan hizmetler arasında sosyal destek danışmanlığı, beslenme danışmanlığı ve psikolojik danışmanlık hakkında bilgilendirmeler yer aldı. Ayrıca evlilik öncesi danışmanlık, üreme sağlığı, gebe bilgilendirme, koruyucu ağız ve diş sağlığı ile kanser erken teşhis ve tarama hizmetleri hakkında vatandaşlara yönelik açıklamalar yapıldı.

Koruyucu sağlık ve erken teşhis vurgusu:

Havza İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Merve Doğan Uygun, Halk Sağlığı Haftası'nın toplum sağlığı açısından önemine dikkat çekerek amaçlarının vatandaşları koruyucu sağlık hizmetleri konusunda bilinçlendirmek olduğunu söyledi. Uygun, uygulamaların erken teşhisin sağladığı avantajları öne çıkardığını belirterek, "Halk sağlığının korunması sadece hastalıkların tedavisiyle değil, hastalıklar ortaya çıkmadan önce gerekli tedbirlerin alınmasıyla mümkün" ifadesini kullandı.

Uygun, katılımcılara düzenli sağlık kontrollerinin önemini hatırlatıp, kanser taramalarına katılım, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitenin artırılması konularında çağrıda bulundu. Ayrıca vatandaşların sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanabileceklerini belirterek İlçe Sağlık Müdürlüğü ve aile hekimliklerine başvurmalarını önerdi.

Katılım ve yerel destek:

Etkinliğe Samsun İl Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Duygu Suvacı, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, MHP Havza İlçe Başkanı Bekir Cengiz ve Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdür Mehmet Uyar da katılarak destek verdi. Yerel idare ve sağlık birimlerinin iş birliğiyle gerçekleştirilen program, halkın sağlık hizmetleri ve koruyucu uygulamalar hakkında doğrudan bilgi almasına olanak sağladı.

Yetkililer, benzer bilgilendirme ve tarama faaliyetlerinin yıl boyunca devam edeceğini belirterek, vatandaşların bu imkânlardan yararlanmak için ilgili birimlerle iletişime geçmesini istedi.

HAVZA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN KEVSER MEYDANI’NDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ETKİNLİKTE VATANDAŞLARA KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ, ERKEN TEŞHİS VE SAĞLIKLI YAŞAM KONUSUNDA BİLGİLENDİRMELERDE BULUNULDU.