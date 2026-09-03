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Başakşehir'de istinat duvarı çökmesi: bir işçi kurtarıldı, aramalar sürüyor

Başakşehir Şamlar Mahallesi'ndeki Zerafet Konakları inşaatında istinat duvarı çöktü; Tolga Yahşi kurtarıldı, Ferdi Yahşi için arama sürüyor.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 11:19

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Başakşehir'de istinat duvarı çökmesi: bir işçi kurtarıldı, aramalar sürüyor

olayın gelişimi:

Başakşehir Şamlar Mahallesi'ndeki Zerafet Konakları inşaatında, istinat duvarı yapımı sırasında göçük meydana geldi. Olayda toprak altında kalan iki işçinin adları Tolga Yahşi ve Ferdi Yahşi olarak bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, arama kurtarma ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

kurtarma çalışmaları:

Yapılan ilk müdahalede, ekiplerce yürütülen arama-kurtarma çalışmaları sonucunda Tolga Yahşi toprak altından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi ve hastaneye sevk edildi. Kurtarma ekipleri şu anda Ferdi Yahşi'yi çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor; bölgedeki ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

sonraki adımlar ve beklentiler:

Olay yerindeki çalışmalarda öncelik kurtarma ve güvenliğin sağlanması olarak belirtiliyor. Kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından yetkililerden gelecek açıklamalar bekleniyor ve durumla ilgili güncellemeler alınmaya devam edilecek.

Başakşehir&#039;de inşaatta göçük: 1 işçi toprak altında

Başakşehir'de inşaatta göçük: 1 işçi toprak altında

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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