Sisli Vadi davasında yeniden yargılama başladı

Yargıtay’ın dosyayı usule aykırılıklar nedeniyle bozmasının ardından, 5 Eylül 2023’te Kırklareli'de Sisli Vadi'de meydana gelen sel felaketine ilişkin dava yeniden görülmeye başlandı. Olayda 6 kişi hayatını kaybetmişti; dosya, Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne geldi.

yargılama geçmişi:

İlk yargılamada tesis sahibi Bülent Bayrak hakkında 11 yıl 3 ay, sanıklar Cenan Aydın ve Büşra Gökgöz hakkında ise 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verilmiş; Sevcan Ulutürk beraat etmişti. İstinaf mahkemesi kararı bozmuş ve Bayrak’ın cezası 18 yıla çıkarılmıştı. Daha sonra Yargıtay, dosyayı usule aykırılıklar gerekçesiyle bozdu ve süreç bu nedenle tekrar başladı.

ailelerin tepkisi:

Dava öncesinde Kırklareli Adliyesi önünde hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınları basın açıklaması yaptı. Açıklamada, Yargıtay’ın bozma kararının ardından davanın yeniden görüleceği hatırlatılarak, adaletin yerini bulması ve sorumluların gerekli cezaları alması talep edildi. Aileler, yaşanan olayın ardından adalet mücadelesini sürdüreceklerini ifade etti.

Yargı sürecinin bundan sonraki aşamalarında duruşma kayıtları, deliller ve usul işlemlerinin nasıl değerlendirileceği davanın seyrini belirleyecek. Yeniden başlayan yargılama, ilgili tarafların beyanları ve mahkemenin usule ilişkin değerlendirmeleri çerçevesinde devam edecek.

KIRKLARELİ'NDE 5 EYLÜL 2023'TE 6 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ SİSLİ VADİ OLAYIYLA İLGİLİ TESİS SAHİBİ BÜLENT BAYRAK VE ORTAKLARININ YARGILANDIĞI DAVADA, YARGITAY'IN DOSYAYI USULE AYKIRILIKLAR NEDENİYLE BOZMASININ ARDINDAN YENİDEN YARGILAMA SÜRECİ BAŞLADI.