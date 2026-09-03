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Baraj mahallesi'nde yollar modern yüzüne kavuşuyor

Kepez Belediyesi, Baraj Mahallesi'nde Haziran'da 700 m sıcak asfalt serdi; 1.300 m sathi asfalt için zemin hazırlıkları tamamlandı.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 11:16

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EDİTÖR: Serkan Varol

Baraj mahallesi'nde yollar modern yüzüne kavuşuyor

Baraj Mahallesi'nde yol çalışmaları ve hedefleri:

Kepez Belediyesi, kentsel dönüşüm ve altyapı yatırımlarının sürdüğü Baraj Mahallesi'nde yol konforunu artırmak amacıyla çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Haziran ayında tamamlanan ve planlanan işlemlerle mahallede ulaşımın daha düzenli, güvenli ve modern hale gelmesi hedefleniyor.

Sıcak asfalt çalışmaları:

Belediye ekipleri, altyapı çalışmaları tamamlanan sokaklarda yol düzenleme ve sıcak asfalt uygulamalarını gerçekleştirdi. Bu kapsamda 5829, 5833, 5839 ve 5840 sokaklarında yapılan işlemlerle toplam 700 metre sıcak asfalt serimi tamamlandı. Tamamlanan bu etaplarla sokaklar modern yol standartlarına kavuşturuldu.

Sathi asfalt hazırlıkları:

Sıcak asfaltın yanı sıra sathi asfalt öncesi zemin hazırlıkları da yürütüldü. 5822, 5822/1, 5864, 5868/1, 5878, 5881, 5890 ve 5892 sokaklarında gerçekleştirilen hazırlık çalışmalarının ardından mahalleye toplam 1.300 metre sathi asfalt kazandırılması planlanıyor. Bu hazırlıklar, sathi asfalt uygulamalarının sorunsuz ve kalıcı olmasını amaçlıyor.

Altyapı tamamlandıkça yenileme süreci devam edecek:

Kentsel dönüşüm ve altyapı çalışmaları ilerledikçe Kepez Belediyesi ekipleri, altyapısı tamamlanan diğer sokaklarda da yol düzenleme ve asfaltlama işlerini sırayla yürütecek. Yapılan çalışmalar mahalle sakinlerinin ulaşım ihtiyacına çözüm üretmeyi ve Baraj Mahallesi'nin ulaşım altyapısını güçlendirmeyi hedefliyor.

KEPEZ BELEDİYESİ, KENTSEL DÖNÜŞÜM VE ALTYAPI ÇALIŞMALARININ DEVAM ETTİĞİ BARAJ MAHALLESİ’NDE YOL...

KEPEZ BELEDİYESİ, KENTSEL DÖNÜŞÜM VE ALTYAPI ÇALIŞMALARININ DEVAM ETTİĞİ BARAJ MAHALLESİ’NDE YOL YATIRIMLARINI SÜRDÜRÜYOR. HAZİRAN AYINDA 700 METRE SICAK ASFALT ÇALIŞMASINI TAMAMLAYAN EKİPLER, YENİ SOKAKLARDA SATHİ ASFALT ÖNCESİ HAZIRLIKLARINI DA TAMAMLADI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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