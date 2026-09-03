Tuzla'da depo yangını alarmı: çevre ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi

olay yeri ve müdahale:

Tuzla'da bulunan bir depolama alanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olayın bildiriminin ardından, bölgeye çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

duruma ilişkin bilgiler:

Yangının çıkış nedenine ve olayın boyutuna dair şu ana dek resmi bir detay paylaşılmadı. Olay yerindeki ekiplerin müdahalesi sürerken, gelişmelerle ilgili yetkili mercilerden gelecek açıklamalar bekleniyor.

Tuzla‘da depolama alanında yangın