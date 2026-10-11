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Aperlai'de miras çöpler arasında kaldı: Prof. Dr. Çevik'in tepkisi

Prof. Dr. Nevzat Çevik, Kaş-Kekova'daki Aperlai antik kentini ziyaretinde rıhtım ve su altı yapıların çevresindeki çöplük ve atıklara tepki gösterdi.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 12:40

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EDİTÖR: Aslı Han

Aperlai'de miras çöpler arasında kaldı: Prof. Dr. Çevik'in tepkisi

Aperlai ziyaretinde arkeologtan sert uyarı:

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Nevzat Çevik, Kaş ile Kekova arasında yer alan Aperlai Antik Kentindeki son ziyaretinin ardından sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar ve değerlendirmelerle bölgedeki çevre kirliliğine dikkat çekti.

Çevik, birkaç yıldır gitmediği antik kentte gördükleri karşısında hayal kırıklığı yaşadığını belirtti. Kentin tarihi dokusunu taşıyan alanların ve su altındaki kalıntıların çevresine bırakılan atıkların yaygın olduğunu ifade etti.

antik kalıntıların durumu:

Aperlai, Likya liman kentlerinden biri olarak surlar, hamam ve kilise kalıntıları ile çok sayıda Likya lahdi barındırıyor. Habere göre kentin rıhtımı, rıhtıma ait binalar ve yakınındaki yapıların kalıntıları günümüzde su altında yer alıyor; ancak bu yapıların çevresi çöplerle ve atıklarla kirletilmiş durumda.

ziyaretçi ve işletmelere yönelik eleştiriler:

Çevik paylaşımında, gördüklerini şöyle özetledi: "Bugün dünya güzeli Aperlai’yı ziyaret ettik. Birkaç yıldır gitmiyordum. Gitmez olaydım. Ucube işletmeler. Her yer çöplük. Her yer atık dolu. Nasıl bir sahipsizlik bu".

Ayrıca bölgede doğaseverler ve Likya yürüyüşçülerinin de zaman zaman bulunduğunu; ancak bazı grupların ve çevrede hizmet veren işletmelerin geride bıraktıkları atıklarla alanı kirlettiğini vurguladı. Çevik, paylaşımında "Daha kötüsü bu gibi gözden Irak yerlere Likya yürüyüşçüleri ve doğaseverler gibi hassas kimseler gidiyor. Gitarlı ateş çevresi gece oturmaları tüm atıklarıyla duruyor" ifadelerine yer verdi.

Prof. Dr. Çevik, ziyaretin ardından üzgün olduğunu belirterek, "Yine kararımı güncelliyorum. Bunca cenneti henüz hak etmiyoruz. Tüm çöplük resimlerini paylaşmak bile içinden gelmedi. Gözden Irak gönülden ve yasalardan uzak, üzgünüm" diye konuştu.

Çevik'in paylaşımları, Aperlai'nin hem doğal hem de kültürel değerlerinin korunması gerektiğine dair uyarı niteliğinde. Bölgedeki kirliliğin giderilmesi ve ziyaretçilerin, işletmelerin sorumluluk bilinciyle hareket etmesi çağrısı öne çıktı.

PROF. DR. NEVZAT ÇEVİK

PROF. DR. NEVZAT ÇEVİK

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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