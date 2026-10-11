Aslanbucak'ta su altyapısı güçlendiriliyor: ASAT 1.600 metre hat döşüyor

çalışmanın amacı:

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Kemer ilçesi Aslanbucak Mahallesi Çamarası Caddesi'nde yürüttüğü çalışmayla bölgenin içme suyu altyapısını güçlendiriyor. Projenin hedefi, mevcut hatların ekonomik ömrünü doldurması nedeniyle ortaya çıkabilecek arıza ve su kayıplarını azaltmak; vatandaşların kesintisiz ve sağlıklı içme suyuna erişimini desteklemektir.

yenilenen hat ve kapsamı:

ASAT Kemer Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmada, cadde üzerinde yaklaşık 1.600 metre uzunluğundaki içme suyu hattı tamamen yenileniyor. Mevcut hattın değiştirilmesiyle altyapının daha güvenli ve uzun ömürlü hale getirilmesi; bakım ve onarım gereksinimlerinin azalması, dolayısıyla hizmet kalitesinin yükseltilmesi amaçlanıyor.

parsel çıkışları ve koordinasyon:

Çalışma, Kemer Belediyesi ile koordineli yürütülüyor; üstyapı çalışmaları başlamadan önce cadde üzerindeki tüm evlerin parsel çıkışları yeni içme suyu hattına uygun şekilde düzenleniyor. Bu yaklaşım, sokaktaki altyapının bütüncül olarak yenilenmesini sağlayarak ileride yaşanabilecek bağlantı uyumsuzluklarının önüne geçiyor.

ASAT Genel Müdürlüğü, Antalya genelinde içme suyu altyapısının sürdürülebilir ve sağlam biçimde hizmet vermesi için benzer yenileme çalışmalarını sürdürdüğünü belirtiyor. Yenileme tamamlandığında, bölgedeki altyapı kaynaklı sorunların azalarak uzun dönemde bakım maliyetlerinin düşmesi ve hizmet sürekliliğinin artması bekleniyor.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, KEMER İLÇESİ ASLANBUCAK MAHALLESİ ÇAMARASI CADDESİ’NDE YAKLAŞIK BİN 600 METRE UZUNLUĞUNDAKİ İÇME SUYU HATTINI YENİLİYOR.