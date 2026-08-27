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Araban'da Babuşoğlu Caddesi'ne trafik ışıklandırmasıyla ulaşım güvenliği sağlanıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Araban Turgut Özal Mahallesi Babuşoğlu Caddesi'nde trafik ışıklandırma çalışması başlattı; güvenlik ve düzen artırılacak.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 14:52

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EDİTÖR: Aslı Han

Araban'da Babuşoğlu Caddesi'ne trafik ışıklandırmasıyla ulaşım güvenliği sağlanıyor

Araban'da sinyalizasyon çalışmaları başladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, Araban Turgut Özal Mahallesi Babuşoğlu Caddesi üzerinde trafik ışıklandırma çalışmalarına başladı. Proje, cadde üzerindeki trafik akışını düzenlemeyi ve yol güvenliğini yükseltmeyi hedefliyor.

çalışmanın amaçları ve yetkililerin açıklamaları:

AK Parti Araban İlçe Başkanı Seydi Vakkas yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: ’Araban ilçesi merkezindeki Turgut Özal Mahallesi Babuşoğlu caddesinde trafik kazalarının engellenmesi için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekiplerince trafik ışıklandırma çalışmaları başladı. Tamamlandığında Babuşoğlu Bulvarı üzerinde trafik güvenliği arttırılarak ulaşımının daha düzenli ve güvenli hale gelmesini sağlanacaktır’.

ulaşıma ve güvenliğe etkileri:

Kurulan sinyalizasyon sistemiyle kavşaklardaki kontrollü geçişler artırılacak, yayalar ve sürücüler için riskler azalacak. Ayrıca trafik ışıklarının devreye girmesiyle araç akışının daha öngörülebilir hale gelmesi, ani duruş ve hızlanma kaynaklı kazaların düşürülmesine katkı sağlayacak.

Yetkililer, çalışmanın tamamlanmasının ardından Babuşoğlu Bulvarı'nda ulaşımla ilgili düzenlemelerin ve denetimlerin kolaylaşacağını, böylece hem yerel trafik güvenliğinin hem de günlük ulaşım konforunun artacağını belirtiyor.

ARABAN’DA TRAFİK IŞIKLANDIRMA ÇALIŞMASI BAŞLATTI

ARABAN’DA TRAFİK IŞIKLANDIRMA ÇALIŞMASI BAŞLATTI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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