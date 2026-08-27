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Orhaneli göletlerinde sürdürülebilir balıkçılığa sazan takviyesi

Orhaneli'de Akalan, Altıntaş, Karıncalı ve Çınarcık Barajı göletlerine sazan yavruları bırakıldı; Bursa'da 41 su kaynağına 1.021.000 yavru planlanıyor.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 15:38

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EDİTÖR: Aslı Han

Orhaneli göletlerinde sürdürülebilir balıkçılığa sazan takviyesi

Orhaneli göletlerinde sürdürülebilir balıkçılığa sazan takviyesi

Orhaneli ilçesindeki sulama göletleri, yeni bırakılan sazan yavrularıyla zenginleştirildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, su kaynaklarının biyolojik çeşitliliğini güçlendirmek ve balık popülasyonlarını desteklemek amacıyla gerçekleştirdikleri bırakma işlemlerini tamamladı.

Bırakılan su kaynakları ve sorumlular:

Orhaneli'ye tahsis edilen yavru sazanlar, Akalan, Altıntaş, Karıncalı göletleri ile Çınarcık Barajı göletine salındı. Uygulamayı yürüten ekipler, işlemlerin üreme ve çoğalma şartlarına uygun şekilde planlandığını belirtti.

Proje hedefleri ve kapsamı:

Çalışma, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında yürütülüyor. Bursa genelinde göl ve göletlerde balık popülasyonunu artırmak ve sportif balıkçılığı geliştirmek hedefleniyor; son beş yılda kentte toplam 13.486.790 yavru balık bırakıldı. Bu yıl içinse 41 ayrı su kaynağına 1.021.000 yavru sazan bırakılması planlanıyor.

Yetkililer, balıklandırma çalışmalarının su kaynaklarının korunması, ekosistem dengesi ve bölgesel ekonomik faaliyetler açısından önem taşıdığına dikkat çekti. Yapılan takviye, hem doğal stokların güçlendirilmesine hem de rekreasyonel amaçlı avcılığın sürdürülebilir şekilde desteklenmesine katkı sağlayacak.

ORHANELİ’DE BULUNAN SULAMA GÖLETLERİNE SAZAN YAVRULARI BIRAKILDI.

ORHANELİ’DE BULUNAN SULAMA GÖLETLERİNE SAZAN YAVRULARI BIRAKILDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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