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Nisi Göleti yeni yaşam alanına dönüşüyor: seyir terasları ve estetik düzenlemeler

Sinop'ta Nisi Göleti'nde devam eden 3. etap çalışmalarıyla seyir terasları ve yeni düzenlemeler ile gölet çevresi modern bir yaşam alanına dönüştürülüyor.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 15:56

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EDİTÖR: Aslı Han

Nisi Göleti yeni yaşam alanına dönüşüyor: seyir terasları ve estetik düzenlemeler

Nisi Göleti’nde çalışmalar sürüyor:

Sinop'ta Nisi Göleti'nde yürütülen 3. etap çalışmaları aralıksız devam ediyor. Projenin amacı, gölet çevresini daha cazip hale getirerek bölgeyi vatandaşların doğayla iç içe vakit geçirebileceği bir mekâna dönüştürmek olarak açıklanıyor.

Çalışmanın kapsamı:

Bu etapta öncelikle seyir terasları inşa edilmesi ve gölet etrafında yeni düzenlemeler yapılması planlanıyor. Yapılacak müdahalelerle alanın daha modern, estetik ve kullanışlı bir görünüme kavuşması hedefleniyor; altyapı ve peyzaj düzenlemeleri de plan kapsamında yer alıyor.

Vatandaşlara sağlanacak kazanımlar:

Çalışmalar tamamlandığında bölgenin, yürüyüş, dinlenme ve doğa gözlemi gibi etkinlikler için daha elverişli bir hale gelmesi bekleniyor. Proje, hem sosyal kullanım alanlarını çeşitlendirmeyi hem de göleti çevresinde estetik bütünlüğü sağlamayı amaçlıyor.

Yetkililer, 3. etap çalışmalarının program doğrultusunda ilerlediğini belirtiyor ve gölet çevresinin uzun vadede bölge sakinleri için daha fonksiyonel bir açık alan olarak hizmet vermesinin hedeflendiğini vurguluyor.

AK PARTİ SİNOP İL BAŞKANI YAKUP ÜÇÜNCÜOĞLU, NİSİ GÖLETİ’NDE YÜRÜTÜLEN 3. ETAP ÇALIŞMALARININ...

AK PARTİ SİNOP İL BAŞKANI YAKUP ÜÇÜNCÜOĞLU, NİSİ GÖLETİ’NDE YÜRÜTÜLEN 3. ETAP ÇALIŞMALARININ ARALIKSIZ DEVAM ETTİĞİNİ AÇIKLADI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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