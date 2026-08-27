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Üzümlü'de toprak hareketleri alarm veriyor: bazı evler tahliye edilecek

Üzümlü'de toprak hareketliliği: Üçler Mahallesi Kurt Yuvası ve Korkoru Arkı üstünde bazı yapılar için acil tahliye uyarısı yapıldı.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 15:46

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EDİTÖR: Aslı Han

Üzümlü'de toprak hareketleri alarm veriyor: bazı evler tahliye edilecek

Üzümlü'de heyelan riski tespit edildi

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde, Üzümlü Belediyesinden yapılan duyuruya göre toprak hareketliliği nedeniyle yüksek heyelan riski oluştuğu bildirildi.

riskin görüldüğü noktalar:

Belediye açıklamasında, riskin özellikle Üçler Mahallesi Kurt Yuvası mevkisinin batı kısmı ile Korkoru Arkı'nın üst bölümünde kalan dağlık arazide gözlendiği belirtildi. Söz konusu alanın alt kısmında yapısı bulunan vatandaşların acilen tahliye edilmesi istendi.

ulaşım ve güvenlik önlemleri:

Can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla Korkoru Arkı'nın yanından geçen yolun ulaşıma kapatılacağı bildirildi. Belediye yetkilileri vatandaşlardan bölgeye yaklaşmamalarını ve yapılan uyarıları dikkate almalarını talep etti.

Açıklama, yerel gözlemler sonucu yapılan değerlendirmelere dayanıyor; yetkililer, risk altındaki bölge sakinlerinin yönlendirmeleri takip ederek güvenli alanlara yönelmelerinin önemine vurgu yaptı.

ERZİNCAN&#039;IN ÜZÜMLÜ İLÇESİNDE, TOPRAK HAREKETLİLİĞİ NEDENİYLE YÜKSEK HEYELAN RİSKİ OLUŞTUĞU...

ERZİNCAN'IN ÜZÜMLÜ İLÇESİNDE, TOPRAK HAREKETLİLİĞİ NEDENİYLE YÜKSEK HEYELAN RİSKİ OLUŞTUĞU BİLDİRİLDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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