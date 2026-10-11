Çorum'dan Gaziantep'e üç gollü üstünlük

maç özeti:

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Çorum FK, Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda konuk olduğu Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk golü 37. dakikada Cengiz Ünder'den gelirken, ikinci yarıda Kyziridis (60') ve Karlsbakk (83') skoru belirledi. Ev sahibi ekip özellikle hücumda etkili fırsatlar üretemezken, Çorum savunması disiplinli bir performans sergiledi.

maçtan dakikalar:

37. dakikada Cengiz Ünder'in golüyle Çorum 1-0 öne geçti.

51. dakikada ceza yayı üzerinde Kyziridis'in şutunda kaleci topu yumruklarıyla uzaklaştırdı.

55. dakikada Perez'in ortasında kale önünde Kacper Kozlowski'nun kafa vuruşu direkten döndü.

56. dakikada Deian Sorescu'nun çaprazdan sert şutu üstten auta çıktı.

60. dakikada sol kanattan Gökhan Sazdağı'nın kale önüne çevirdiği topu Kyziridis ağlara gönderdi ve skor 0-2 oldu.

81. dakikada Drissa Camara kaleci Felipe ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerden şutunu kaleci kurtardı.

83. dakikada Kyziridis'in duvar pasıyla ceza sahasına giren Markus Karlsbakk'ın plase vuruşu uzak köşeden ağlarla buluştu ve Çorum farkı üçe çıkardı.

90+3. dakikada Camara'nın yerden sert şutunu kaleci Felipe kornere çeldi.