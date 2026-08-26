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Yeni il jandarma komutanı göreve başladı: Kıdemli Albay Mustafa Kılınç

Cumhurbaşkanlığı kararıyla Düzce İl Jandarma Komutanlığına atanan Kıdemli Albay Mustafa Kılınç, Vali Mehmet Makas tarafından kabul edilip göreve başladı.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 14:43

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Yeni il jandarma komutanı göreve başladı: Kıdemli Albay Mustafa Kılınç

Atama ve göreve başlama:

Cumhurbaşkanlığı kararıyla Düzce İl Jandarma Komutanlığına atanan Kıdemli Albay Mustafa Kılınç resmen görevine başladı. Atama, kurum içi ve il protokolü tarafından takip edilen tören usulünde yerine getirildi.

Valiyle kabul görüşmesi:

Yeni komutan, göreve başlamasının ardından Düzce Valisi Mehmet Makas tarafından makamında kabul edildi. Vali Makas, Kılınç'a yeni görevinde başarı dileklerini iletti ve il güvenliğine katkı sağlayacak çalışmalara vurgu yaptı.

Protokoldeki diğer atama ve teşekkürler:

Kabulde ayrıca, Gaziantep İl Jandarma Komutan Yardımcılığı görevine atanan Jandarma Albay Engin Özmen de yer aldı. Vali Makas, Düzce'de görev yaptığı süre boyunca yürüttüğü özverili ve değerli çalışmalar için Albay Özmen'e teşekkür ederek yeni görevinde başarılar diledi.

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ İLE DÜZCE İL JANDARMA KOMUTANLIĞINA ATANAN KIDEMLİ ALBAY MUSTAFA...

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ İLE DÜZCE İL JANDARMA KOMUTANLIĞINA ATANAN KIDEMLİ ALBAY MUSTAFA KILINÇ, DÜZCE VALİSİ MEHMET MAKAS TARAFINDAN MAKAMINDA KABUL EDİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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