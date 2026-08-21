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Ardahan'da yollar yenileniyor: belediyenin asfalt çalışmaları dronla görüntülendi

Ardahan belediyesi ekipleri belirlenen güzergâhlarda sıcak asfalt serimi ve silindirle sıkıştırma çalışmalarını sürdürüyor; uygulama dronla görüntülendi.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 11:58

GÜNCELLEME: 21 Ağustos 2026 - 12:04

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EDİTÖR: Aslı Han

Ardahan'da yollar yenileniyor: belediyenin asfalt çalışmaları dronla görüntülendi

Ardahan'da asfalt çalışmaları sürüyor

Ardahan'da ulaşım kalitesini artırmak ve sürüş güvenliğini yükseltmek amacıyla belediyeye bağlı ekiplerin yürüttüğü asfaltlama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Çalışmalar, il genelinde belirlenen güzergâhlarda yol bakım, onarım ve sıcak asfalt serimi şeklinde planlanıyor.

çalışmanın aşamaları:

İşlemler öncesinde asfaltlanacak yolların yüzeyinde gerekli hazırlıklar yapılıyor; bozukluklar onarılıyor ve altyapı kontrolleri tamamlanıyor. Ardından ekipler sıcak asfalt serimi gerçekleştiriyor. Serilen asfaltın düzgün yayılması için iş makineleri görev alıyor ve yüzey silindirlerle sıkıştırma işlemine tabi tutuluyor.

Gün içinde ekiplerin koordineli çalışmasıyla serim, yayma ve sıkıştırma adımları titizlikle uygulanıyor. Çalışma alanlarında trafik akışını korumak amacıyla yönlendirme ve güvenlik önlemleri alınıyor, vatandaşların olası mağduriyetleri en aza indirilmeye çalışılıyor.

dron görüntüleri ve sahadaki koordinasyon:

Yürütülen çalışmalar dron ile havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde ekiplerin sahadaki koordinasyonu, iş makinelerinin yol boyunca gerçekleştirdiği hareketler ve asfalt serimindeki aşamalar açıkça görülüyor. Dron kayıtları hem işin ilerleyişini izlemek hem de uygulama kalitesini değerlendirmek için kullanılıyor.

Çalışmaların tamamlanmasıyla söz konusu güzergâhlarda yol kalitesinin artırılması, sürüş güvenliğinin sağlanması ve yıpranmış yol yüzeylerinden kaynaklanan ulaşım sorunlarının azaltılması hedefleniyor. Belediye yetkilileri, çalışmalar süresince sürücülerden trafik işaret ve yönlendirmelerine dikkat etmelerini istedi.

BELEDİYE EKİPLERİNİN SFALT ÇALIŞMALARI DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ. (OLGUN...

BELEDİYE EKİPLERİNİN SFALT ÇALIŞMALARI DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ. (OLGUN YILDIZ/ARDAHAN-İHA)

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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