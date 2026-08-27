karbon piyasasının hukuki çerçevesi belirlendi: Türkiye emisyon ticaret sistemi yönetmeliği yayımlandı

Türkiye Emisyon Ticaret Sistemi yönetmeliği Resmi Gazete'de

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı İklim Değişikliği Başkanlığı tarafından hazırlanan Türkiye Emisyon Ticaret Sistemi (TR ETS) Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik, sera gazı emisyonlarının izlenmesi, raporlanması ve azaltılmasına ilişkin kuralları tek bir düzenlemeye topluyor.

Yönetmeliğin yayımlanmasını sosyal medya hesabından değerlendiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yeşil Kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda önemli bir kilometre taşı olan Emisyon Ticaret Sistemi ile karbon piyasasının hukuki çerçevesini belirlemiş olduk" mesajını paylaştı.

yönetmeliğin kapsamı:

Yönetmelik; sistemin kapsamı, emisyon üst limiti, sera gazı emisyon izni, tahsisatların dağıtımı, geçerliliği ve teslimi gibi temel konuları düzenliyor. Ayrıca piyasa esneklik mekanizmaları, piyasa istikrar rezervi ve yükümlülükler mekanizması ile izleme, raporlama ve doğrulamaya ilişkin usul ve esaslar da yönetmelikte yer alıyor.

Metin, mevcut mevzuatla uyumlu bir yapı kurmayı hedefleyerek, daha önce yürürlükte bulunan 17.05.2014 tarihli ve 29003 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik" hükümlerini aynı çatı altında topluyor ve izleme, raporlama, doğrulama ile piyasa işleyişine ilişkin hükümleri Avrupa Birliği Emisyon Ticaret Sistemi ile uyumlu şekilde entegre ediyor.

hedefler ve uygulama:

İklim Kanunu ile belirlenen çerçeve doğrultusunda, Türkiye'nin 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi kapsamında TR ETS, iklim dostu dönüşüm ve yeşil kalkınma hedeflerinin hayata geçirilmesinde bir araç olarak öne çıkıyor. Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle Paris Anlaşması kapsamındaki Ulusal Katkı Beyanı (NDC) hedeflerine ulaşmada öngörülen mekanizmalardan biri hayata geçirilmiş olacak.

Yönetmelikle amaçlanan; sera gazı emisyonlarının azaltımını teşvik etmek, düşük karbonlu üretim teknolojilerine geçişi hızlandırmak ve yeşil dönüşüm sürecini desteklemektir. Aynı zamanda, düzenlemenin ulusal uygulamalarla uluslararası yükümlülükler arasındaki köprüyü güçlendirmesi hedefleniyor.

Yönetmelik toplam 42 madde, 6 geçici madde ve 7 ek içeriyor ve piyasaya ilişkin işleyiş, tahsisatlar ve izleme-raporlama süreçlerine dair ayrıntılı hükümler barındırıyor. Bu yapı, hem düzenleyici hem de kurumsal altyapının oluşturulmasına katkı sağlayacak şekilde kurgulandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme, yeşil dönüşüm sürecinin hızlanması, uluslararası ticarette rekabet gücünün korunması ve yeşil istihdamın desteklenmesi gibi hedeflerle ilişkilendiriliyor. Uygulama döneminde izleme ve raporlama mekanizmalarının etkinliği, sektörlerin uyum kapasitesi ve piyasaya ilişkin detaylı uygulama usulleri belirleyici olacak.

Uzun vadede TR ETS'nin, sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik piyasa temelli bir araç olarak Türkiye'nin iklim politikalarında merkezi bir rol oynaması bekleniyor.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI'NA BAĞLI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAŞKANLIĞI'NIN HAZIRLADIĞI 42 MADDE, 6 GEÇİCİ MADDE VE 7 EKTEN OLUŞAN TÜRKİYE EMİSYON TİCARET SİSTEMİ (TR ETS) YÖNETMELİĞİ, RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI.