Arıların jesti: Baklan'da kovandan çıkan kalp şeklindeki petek ilgi çekti

Saha çalışması ve tespitler:

Denizli'nin Baklan ilçesinde, Baklan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri arıcılık faaliyetlerini kayıt altına almak, güncel veri tabanı oluşturmak ve üreticilerin tarımsal desteklemelerden etkin şekilde yararlanmalarını sağlamak amacıyla saha taramalarını sürdürüyor.

Saha çalışmaları kapsamında yapılan arılı kovan tespit ve genel durum kontrollerinde, ekipler bir üreticiye ait kovanı açtıklarında beklenmedik bir manzara ile karşılaştı.

Petek ve sahadaki tepki:

Kovanda, arıların doğal yollarla ördüğü ve çerçevenin iç kısmında net biçimde ortaya çıkan kalp şeklindeki petek görüldü. Bu estetik oluşum, sahada renkli görüntüler oluşturdu ve ekiplerin ilgisini çekti.

Görenler tarafından beğeniyle karşılanan petek, görevli ekipler ve üretici tarafından memnuniyetle değerlendirildi; doğanın kendiliğinden yarattığı bu form dikkat topladı.

İşlemler ve çalışmaların sürdürülebilirliği:

Olayın ardından ekipler kovan sayımı ve kimliklendirme işlemlerini tamamladı. Baklan'daki saha denetim ve destekleme çalışmaları planlandığı şekilde devam ediyor.

DENİZLİ’NİN BAKLAN İLÇESİNDE ARILI KOVAN TESPİT VE KAYIT ÇALIŞMALARI ESNASINDA BİR ÜRETİCİYE AİT KOVANDA ORTAYA ÇIKAN KALP ŞEKLİNDEKİ DOĞAL PETEK SIRA DIŞI GÖRÜNÜMÜYLE DİKKAT ÇEKTİ.