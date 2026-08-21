Dolar 48,0601 +0,15%
Euro 56,2344 +0,29%
Bist 14.581,96 +1,29%
Altın Gram 7.173,44 +1,56%
EUR/USD 1,1696 +0,13%
Brent Petrol 94,27 +0,52%
--°

Arıların jesti: Baklan'da kovandan çıkan kalp şeklindeki petek ilgi çekti

Baklan'da yürütülen kovan tespit çalışmasında bir üreticinin kovasında arıların doğal yollarla ördüğü kalp şeklindeki bal peteği ekiplerin dikkatini çekti.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 10:32

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Arıların jesti: Baklan'da kovandan çıkan kalp şeklindeki petek ilgi çekti

Saha çalışması ve tespitler:

Denizli'nin Baklan ilçesinde, Baklan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri arıcılık faaliyetlerini kayıt altına almak, güncel veri tabanı oluşturmak ve üreticilerin tarımsal desteklemelerden etkin şekilde yararlanmalarını sağlamak amacıyla saha taramalarını sürdürüyor.

Saha çalışmaları kapsamında yapılan arılı kovan tespit ve genel durum kontrollerinde, ekipler bir üreticiye ait kovanı açtıklarında beklenmedik bir manzara ile karşılaştı.

Petek ve sahadaki tepki:

Kovanda, arıların doğal yollarla ördüğü ve çerçevenin iç kısmında net biçimde ortaya çıkan kalp şeklindeki petek görüldü. Bu estetik oluşum, sahada renkli görüntüler oluşturdu ve ekiplerin ilgisini çekti.

Görenler tarafından beğeniyle karşılanan petek, görevli ekipler ve üretici tarafından memnuniyetle değerlendirildi; doğanın kendiliğinden yarattığı bu form dikkat topladı.

İşlemler ve çalışmaların sürdürülebilirliği:

Olayın ardından ekipler kovan sayımı ve kimliklendirme işlemlerini tamamladı. Baklan'daki saha denetim ve destekleme çalışmaları planlandığı şekilde devam ediyor.

DENİZLİ’NİN BAKLAN İLÇESİNDE ARILI KOVAN TESPİT VE KAYIT ÇALIŞMALARI ESNASINDA BİR ÜRETİCİYE AİT...

DENİZLİ’NİN BAKLAN İLÇESİNDE ARILI KOVAN TESPİT VE KAYIT ÇALIŞMALARI ESNASINDA BİR ÜRETİCİYE AİT KOVANDA ORTAYA ÇIKAN KALP ŞEKLİNDEKİ DOĞAL PETEK SIRA DIŞI GÖRÜNÜMÜYLE DİKKAT ÇEKTİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Turunç halk plajı sürdürülebilirlik kriterleriyle mavi bayrağı aldı
images

Gölette gönüllü temizlik: balıkçılar kıyıyı çöpten arındırdı
images

Şırnak’ta TAKE ile atıl araziler üretime döndü: üreticinin bahçesinde sebze hasa...
images

milas menteş'te kanalizasyon için ilk etap çalışması başladı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Karaburun sahilinde bulunan İHA, patlayıcı tespit edilince açığa çekilip kontrollü imha edildi

Ümraniye altyapısından dünya ikinciliğine: Sema Nur Yüksel'in yükselişi

Tramvay hattında çarpışma: Tepebaşı'nda seferler kısa süreli aksadı

MCBÜ'ye rağbet arttı: tüm kontenjanlar doldu, taban puanlar yükseldi

TREND HABERLER

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Fatih'te esnaf tartışması pompalı tüfekle ölümle sonuçlandı

MSÜ'den Erzincan'a atama: korgeneral Burhan Aktaş 3. Ordu komutanı oldu

Kış hazırlığı: kazanlarda bulgur pişirme geleneği Uluköy'de sürüyor

Refüje çarpan otomobil Bursa'da 17 yaşındaki sürücünün hayatına mal oldu

Stoilov: gollü maçın ardından adalet ve saygı çağrısı

Erzincan Binali Yıldırım üniversitesi'ne rektör ataması: Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız