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Banaz'da çatı yangını itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü

Uşak'ın Banaz ilçesinde 6 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü; soğutma çalışmaları sürüyor.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 22:39

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Banaz'da çatı yangını itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü

Uşak'ın Banaz ilçesinde çatıda yangın çıktı

Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Başaran Caddesi'nde bulunan 6 katlı bir apartmanın çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükseldi. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle bölgeye ekipler sevk edildi.

yangının yükselişi ve ihbar:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri kısa sürede bölgeye ulaştı. İlk müdahale sırasında çatıdaki alevler hızla yayılsa da, itfaiye ekiplerinin koordineli çalışması yangının binanın geneline sirayet etmesini engelledi.

müdahale ve soğutma çalışmaları:

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı. Ekipler, çatıda kalan sıcak noktaları hedef alarak kapsamlı soğutma çalışması yürütüyor; polis ise çevrede güvenlik önlemleri aldı.

inceleme ve sonraki adımlar

Yangının çıkış nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı; yetkililer olay yerindeki incelemelerin ardından hasar tespit ve soruşturma süreçlerini sürdürecek. Bölgedeki çalışmaların tamamlanmasının ardından durumla ilgili bilgilendirme yapılacağı bildirildi.

UŞAK’IN BANAZ İLÇESİNDE 6 KATLI BİR APARTMANIN ÇATISINDA ÇIKAN YANGIN EKİPLERİN MÜDAHALESİ SONUCU...

UŞAK’IN BANAZ İLÇESİNDE 6 KATLI BİR APARTMANIN ÇATISINDA ÇIKAN YANGIN EKİPLERİN MÜDAHALESİ SONUCU KONTROL ALTINA ALINDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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