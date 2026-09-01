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Uşak'ta firari hükümlü TEM operasyonuyla yakalandı

Uşak TEM ekipleri, 'FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan Y.Ç.'yi yakalayıp cezaevine teslim etti.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 22:29

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Uşak'ta firari hükümlü TEM operasyonuyla yakalandı

Uşak'ta yakalama

Uşak Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, hakkında 'FETÖ/PDY Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ç. yakalandı.

Operasyon ve yakalama:

Ekiplerin aranan şahısların yakalanmasına yönelik planlı çalışmaları sonucu şüphelinin tespiti yapıldı. Gerçekleştirilen operasyonla Y.Ç. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Adli süreç ve teslim:

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından hükümlü, ilgili birimlere teslim edilerek cezaevine sevk edildi. Olayla ilgili işlemler TEM Şube Müdürlüğü sorumluluğunda sürdürüldü.

UŞAK’TA FETÖ/PDY ÜYELİĞİNDEN 6 YIL 10 AY 15 GÜN KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS...

UŞAK’TA FETÖ/PDY ÜYELİĞİNDEN 6 YIL 10 AY 15 GÜN KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS YAKALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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