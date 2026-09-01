Uşak'ta firari hükümlü TEM operasyonuyla yakalandı

Uşak'ta yakalama
Uşak Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, hakkında 'FETÖ/PDY Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ç. yakalandı.
Operasyon ve yakalama:
Ekiplerin aranan şahısların yakalanmasına yönelik planlı çalışmaları sonucu şüphelinin tespiti yapıldı. Gerçekleştirilen operasyonla Y.Ç. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Adli süreç ve teslim:
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından hükümlü, ilgili birimlere teslim edilerek cezaevine sevk edildi. Olayla ilgili işlemler TEM Şube Müdürlüğü sorumluluğunda sürdürüldü.
UŞAK’TA FETÖ/PDY ÜYELİĞİNDEN 6 YIL 10 AY 15 GÜN KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS YAKALANDI.
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